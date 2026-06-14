Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan ‘Açık Satış Kampanyası’nda satışlar yarın başlıyor. Gelir ve ikamet şartı aranmayan kampanyada vatandaşlar, başvuru önceliğine göre 2,1 milyon liradan başlayan fiyatlar ve farklı ödeme seçenekleriyle konut sahibi olabilecek.

TOKİ tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası için satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Bu bankalara giden vatandaşlar, ‘başvuru önceliğine’ göre, yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde, beğendikleri bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlayacak.

ARANAN ŞARTLAR

Satışlar 17 Temmuz’a kadar devam edecek. Açık Satış Kampanyası’nda gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.

TOKİ’den 18 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! 20 bin konut için başvurular yarın başlıyor

AYLIK TAKSİTLER 18 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Evlerin fiyatları teslim süreçleri ile ilgili tüm bilgilere vatandaşlar https://talep.toki. gov.tr/AcikSatis/ adresinden ulaşabilecek. Yapımı hâlen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek. Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlıyor. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu.

PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 25 İNDİRİM

Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkânından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25’ini peşin, kalan yüzde 25’ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya vade imkânı kadar sunulacak.

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