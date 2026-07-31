Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen temaslar ve imzalanan anlaşmalar, Türkiye ile Irak arasındaki stratejik iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Savunma ve güvenlik alanında atılan adımların, iki ülke arasındaki koordinasyonu daha da güçlendirmesi ve bölgesel istikrara katkı sağlaması bekleniyor.

Haftalık basın bilgilendirme toplantısını, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğünde gerçekleştiren Milli Savunma Bakanlığı, Ankara-Bağdat hattında gerçekleşen yakınlaşmayı değerlendirdi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KOORDİNASYON SÜRÜYOR

Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen güvenlik iş birliği, terörle mücadelede en somut sonuçların alındığı alanların başında geliyor. Sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla oluşturulan koordinasyon mekanizmaları kesintisiz olarak işletildiğine dikkat çeken bakanlık, iki ülke arasındaki temaslar düzenli şekilde devam ettiğine işaret etti.

Türkiye-Irak ortaklığı bölgeye hayat verdi! MSB: Ankara-Bağdat hattında istikrar pekişecek

SAVUNMA ALANINDA ORTAK ADIMLAR

Daha önce gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde sınır güvenliği, terörle mücadele ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin artırılması konusunda mutabakata varıldığını hatırlatan bakanlık, son temaslarda da mevcut ortak çalışmaların kapsamının genişletilmesi ve savunma alanındaki koordinasyonun daha ileri seviyeye taşınması yönündeki ortak iradenin yinelendiğine vurgu yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Zeydi ile görüştü

ÇOK BOYUTLU ORTAKLIK GÜÇ KAZANIYOR

Bakanlık, iki ülke arasında son dönemde ekonomi ve enerji alanlarındaki projelerin ön plana çıktığını, güvenlik alanında oluşturulan mekanizmaların da etkin şekilde işlemeyi sürdürdüğünü kaydederken, “Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır” dedi.



Haberle İlgili Daha Fazlası