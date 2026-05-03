Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin yeni dönemde daha da güçlendirilmesi mesajı verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Erdoğan, Zeydi’yi adaylığı dolayısıyla tebrik ederek, Irak’ta kapsayıcı ve istikrarlı bir hükümetin kısa sürede kurulacağına inandığını ifade etti.

KARDEŞLİK BAĞLARINA VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin son dönemde stratejik ve kurumsal düzeyde önemli bir ivme kazandığını belirterek, yeni süreçte bu iş birliğini daha ileri taşımayı hedeflediklerini dile getirdi. Erdoğan ayrıca Türkmenlerin, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.

Görüşmede, başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere; terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi konusunda kararlılık mesajı verildi.

