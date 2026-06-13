Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Panel, Suffolk’taki Freeport East serbest ticaret bölgesinde kurduğu üretim tesisinin resmî açılışını gerçekleştirdi. Enerji ihtiyacını güneş panelleriyle karşılayacak olan 45 milyon sterlinlik yatırım, Assan Panel’in Avrupa’daki büyüme stratejisinin ve Kibar Holding’in globalleşme vizyonunun en yeni halkasını oluşturuyor.

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren, sandviç panel sektörünün öncülerinden Assan Panel, Birleşik Krallık’ın Suffolk bölgesindeki Freeport East serbest ticaret bölgesinde hayata geçirdiği yeni üretim tesisinin resmî açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ve Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar’ın yanı sıra Birleşik Krallık’ın Türkiye Ticaret Elçisi ve Cambridge Milletvekili Daniel Zeichner, Mid Suffolk Bölge Meclisi Başkanı Andy Mellen ve Freeport East CEO’su Steve Beel ile Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş da katıldı. Törene ayrıca 250’yi aşkın yerel iş insanı, kamu yetkilisi ve topluluk temsilcisi katılım gösterdi.

"ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ YENİ BİR COĞRAFYAYA TAŞIYORUZ"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, açılışta yaptığı konuşmada, “Kibar Holding olarak 50 yılı aşkın süredir ürettiğimiz değeri her geçen yıl daha geniş coğrafyalara taşıyoruz. Bugün beş kıtada, 100’ü aşkın ülkeyle ticari ilişkileri olan bir Topluluğuz. Gelirimizin yaklaşık yüzde 60’ını ihracat odaklı faaliyetlerimizden elde ediyoruz. Suffolk’taki bu tesis, globalleşme vizyonumuzun en yeni halkasını oluşturuyor. Avrupa’nın yakın tedarik odaklı yeniden yapılanması, üretimi pazara yaklaştıran yatırımları öne çıkarıyor; bu yatırım da tam olarak bu fırsatı değerlendirme iradesinin göstergesi. Yapı malzemeleri, Topluluğumuzun stratejik yatırım alanlarından biri; bu tesisle hem ülkemizin ihracat kapasitesine katkı sağlıyor hem de üretim gücümüzü yeni bir coğrafyaya taşıyoruz. Bu tesis, Türk sanayisinin teknoloji, kalite ve sürdürülebilirlik alanlarında ulaştığı seviyenin uluslararası ölçekteki güçlü bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

"TEMELİNİ BİRLİKTE ATTIĞIMIZ TESİSİ ÜRETİME HAZIR HÂLE GETİRDİK"

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ise yatırımın operasyonel boyutuna dikkat çekerek, “45 milyon sterlinlik bu yatırımla İngiltere ve çevre pazarlara lojistik avantajlarla doğrudan erişim sağlayacağız. Bölgede 100’ü aşkın yüksek nitelikli istihdam oluşturuyoruz; yatırımlarımızın nitelikli iş gücüne dönüşmesi, bizim için en az üretim kadar değerli. Enerji ihtiyacını, binaların çevresel ve sürdürülebilirlik performansını ölçen uluslararası BREEAM sertifikasına uygun şekilde tasarlanan ve tüm çatısını kaplayan güneş panellerinden karşılayacak olan tesisimizle İngiltere başta olmak üzere Avrupa pazarında büyümeyi, ülkemizin üretim gücünü daha fazla coğrafyaya taşımayı hedefliyoruz. Bu yatırım aynı zamanda Kibar Holding’in globalleşme ve dijitalleşme vizyonunun somut bir yansıması. Akıllı üretim sistemleri, veri odaklı süreç yönetimi ve yüksek otomasyon altyapısı sayesinde tesisimiz, geleceğin üretim anlayışına uygun şekilde tasarlandı” diye konuştu.

Assan Panel Birleşik Krallık’ta üretime başlıyor

"SERTİFİKALI KALİTEMİZLE AVRUPA PAZARINDA GÜÇLENECEĞİZ"

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar da konuşmasında tesisin ürün ve pazar boyutunu değerlendirdi: “Assan Panel olarak yıllardır üretim yetkinliğimizi küresel pazarlara taşıyoruz; bugün 34 yıllık tecrübemizi Birleşik Krallık’a getiriyoruz. Birleşik Krallık, Avrupa’nın en önemli yapı malzemeleri pazarlarından biri olmasının yanında, mühendislik ve inovasyon kültürüyle de öne çıkıyor. Bu yatırım, Assan Panel’in Avrupa’daki müşterilerine daha yakın olmasını sağlayarak rekabet gücünü önemli ölçüde artıracak. Bu fabrika, Avrupa’nın en yüksek kapasiteli üretim tesislerinden biri. Yüksek otomasyon seviyesi, dijital üretim altyapısı ve sürdürülebilir tasarımıyla tesisimiz, Avrupa’da son yıllarda kurulan en modern sandviç panel üretim tesislerinden biri olarak faaliyet gösterecek. Böylece yalnızca üretim kapasitemizi değil, teknoloji ve mühendislik yetkinliğimizi de uluslararası pazarlara taşımış oluyoruz. Bu tesiste, kendi Ar-Ge laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz SmartCore teknolojili kompozit panelleri ve taşyünü panelleri üreteceğiz; SmartCore panellerimizi dünyada üretebilen yalnızca iki şirketten biriyiz. Ürünlerimiz, Avrupa Birliği’nin sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm başta olmak üzere yürürlükteki regülasyonlarını karşılıyor. Avrupa pazarına yakınlığıyla stratejik avantaj sağlayan tesisimiz, sertifikalı ürün kalitemiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla Avrupa pazarındaki konumumuzu daha da güçlendirecek.”

YEREL PAYDAŞLARDAN YATIRIMA DESTEK

Açılışta konuşan Birleşik Krallık’ın Türkiye Ticaret Elçisi ve Cambridge Milletvekili Daniel Zeichner, tesisin açılışını ‘önemli bir an’ olarak değerlendirdi. Freeport East CEO’su Steve Beel ise yeni tesisi memnuniyetle karşılayarak, “Ekonominin farklı alanlarında zorluklar yaşanabilir; ancak bu yatırım, mesajımızı doğru verdiğimizde Birleşik Krallık’ın yatırım için hâlâ cazip bir ülke olduğunu gösteriyor” dedi.

Tesiste üretilecek ürünlerin yaklaşık yüzde 35’i ihraç edilecek; ABD, Benelüks ülkeleri, Almanya, Fransa ve İskandinavya öncelikli hedef pazarlar arasında yer alıyor. İlk yurt dışı yatırımını 2012’de Ürdün’de, ikincisini 2021’de Azerbaycan’da gerçekleştiren Assan Panel için Birleşik Krallık tesisi, globalleşme yolculuğunun Avrupa ayağını oluşturuyor.

STRATEJİK KONUMU, LOJİSTİK AVANTAJ SUNUYOR

Tesis, Freeport East’in Suffolk’taki Stowmarket bölgesinde yer alan Gateway 14 alanında konumlanıyor. Birleşik Krallık’ın en büyük limanı Felixstowe’a yakın konumuyla tesis, İngiltere ve çevre pazarlara lojistik avantajlarla doğrudan erişim sağlayacak. İleri üretim ve temiz enerji yatırımlarına odaklanan Freeport East serbest ticaret bölgesi, bölgesel operasyonlar için stratejik konum sunuyor.

Tesiste, Assan Panel’in kendi Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirdiği, yangına dayanıklı PIR çekirdekli SmartCore kompozit paneller ile düşük lambda değerli taşyünü paneller üretilecek. Birleşik Krallık’ta taşyünü panel üreten ikinci tesis olacak fabrika, enerji verimli yalıtım ve cephe sistemleriyle hem İngiltere’nin hem Avrupa’nın karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine katkı sunacak. Tesisteki yaklaşık 250 metre uzunluğundaki üretim hattı, yüksek otomasyon seviyesi ve dijital kontrol sistemleriyle bugün Avrupa’da kurulan en yeni ve en modern sandviç panel üretim hatlarından biri olma özelliğini taşıyor. Üretim hattına, merhum Kraliçe II. Elizabeth’in anısına ‘Betty’ adı verildi.

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