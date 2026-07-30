Balıkesir'deki orman yangınında çok sayıda köy tedbir amacıyla boşaltıldı. Tahliye edilen Tıfıllar Köyü mezarlığı da yangında kül oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Köyü, orman yangını sebebiyle kontrol amaçlı tahliye edildi.

Köy sakinleri, köylerini terk etmek istemeyerek yangınla mücadele eden personele traktörleriyle yardım etti. Kısa sürede büyüyen alevler Tıfıllı Köy Mezarlığı'na kadar sıçradı.

Balıkesir'de kahreden görüntü! Yangın mezarlığı kül etti

MEZARLIKTA KAHREDEN MANZARA

Gece boyu devam eden yangın, köy çevresinde bulunan ormanlık alanda etkili oldu. Köyden yaklaşık 1 kilometre uzakta olan Tıfıllar Köy Mezarlığı da yangında hasar aldı. Bazı mezarlar kül olurken, bazılarında ise ciddi hasar meydana geldi. Mezarlık, dron ile havadan da görüntülendi.

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