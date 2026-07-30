AC Milan, efsane kaptanı 66 yaşındaki Franco Baresi'nin vefat ettiğine yönelik çıkan söylentilere ilişkin açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada "Herkesten onun mahremiyetine saygı duymasını ve asılsız bilgilerin yayılmasına katkıda bulunmamasını rica ediyoruz." denildi.

İtalyan devi AC Milan'ın uzun süredir kaptanlığını yapan Franco Baresi, yaklaşık bir yıl önce akciğerindeki bir nodülü aldırmak için ameliyat olmuştu ve o zamandan bu yana hastalıkla mücadele ediyor.

Dün akşam saatlerinde AC Milan'ın efsane kaptanı Baresi'nin sağlık durumunun kötüleştiği ve vefat ettiğine yönelik haberler yayıldı.

Çıkan olumsuz haberlerin ardından AC Milan kulübünden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AC Milan, Franco Baresi ile ilgili son zamanlarda dolaşan yanlış haberleri yalanlıyor. Franco zor bir dönemden geçiyor ve Kulüp, ailesi gibi, ona sevgiyle destek oluyor. Herkesten onun mahremiyetine saygı duymasını ve asılsız bilgilerin yayılmasına katkıda bulunmamasını rica ediyoruz."

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SADECE MILAN FORMASI GİYDİ

Baresi, 20 yıllık profesyonel futbol kariyerinde sadece Milan forması giydi. Kırmızı-siyahlı kulüple 717 maça çıkan Baresi, 33 gol 24 asist katkısı verdi.

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