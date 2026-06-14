Kiracı ve ev sahipleri arasında sıkça yaşanan depozito anlaşmazlıklarında, iade şartlarını kira sözleşmesi belirliyor. Uzmanlar, depozitonun geri ödenmemesi halinde kiracıların yasal yollara başvurabileceğini, iade tutarının hesaplanmasında ise güncel kira bedelinin esas alınmasının değer kaybını önlediğini belirtiyor.

Gamze Erdoğan ANKARA - Son dönemde Yargıtay kararlarında da sıkça karşımıza çıkan depozito bedeli tartışmaları, kiracı ve ev sahipleri arasındaki uyuşmazlıkların başında geliyor. Hukukçu Emre Altun, gazetemize yaptığı değerlendirmede, kiracıların depozitolarını geri alabilmeleri için kira sözleşmesindeki hükümlerin belirleyici olduğunu ifade etti.



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Altun, “Sözleşmede, ‘kiracıdan kaynaklı bir zarar yok ise depozito aynen iade edilecektir’ gibi bir madde bulunuyorsa, depozito kiracıya iade edilir. Yani sözleşmede depozitonun iadesi yazılı değilse kiracı ödediği depozitoyu talep edemez. Ev sahibinin depozitoyu geri iade etmemesi halinde kiracı icra takibi başlatabilir veya alacak davası açabilir. Ancak kiracının bu durumu ispat etme zorunluluğu var. Bu noktada da kanuna değil kiracı ve ev sahibi arasında imzalanan sözleşmeye bakılıyor” diye konuştu.



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“İADEDE GÜNCEL KİRA BEDELİ ESAS ALINIYOR”

Depozitonun geri ödenmesinde güncel kira bedelinin esas alınması gerektiğini belirten Altun, “Bu sayede ödenen paranın yıllar içerisinde yaşadığı değer kaybının ve enflasyon farkının önüne de geçilmiş olur. Enflasyon karşılığında hangisi kiracı menfaatine ise o esas alınmalı. Dolar eğer güncel kirayı karşılıyor ve enflasyon farkından doğan zararı gideriyorsa sorun yok, ödenen dolar güncel şekilde uygulanır. Aksi halde Türk lirasına çevrilir ve güncel kira bedeli esas alınır” dedi.

SOSYAL MEDYADAKİ DOĞRULANMAMIŞ İLANLARA CEZA

Ticaret Bakanlığınca emlak sektöründe spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) ardından satılık taşınmaz ilan sayısı yüzde 26 azaldı. İlan sayısındaki düşüş 415 bin 618 olarak kaydedildi. Bakanlık, vatandaşları sosyal medyada yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına karşı da uyardı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın çeşitli dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamaması adına sosyal medya ve sosyal iletişim uygulamalarında yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerekmektedir" denildi.

Ayrıca, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta EİDS'e aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları nedeniyle söz konusu platformları işleten Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ye 5 milyon lira idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.

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