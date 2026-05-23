Evden çıkarken daireyi boyatmak zorunda olması kiracılara ekstra masraf olarak zor geliyordu. Hukukçular ev sahiplerinin meşhur "Evi nasıl aldıysan öyle bırak" sözünün artık tarih olduğunu söylüyor.

Kiracıların evi boşaltırken boya ve badana yapmak zorunda olup olmadığı ile ilgili tartışmaya Yargıtay son noktayı koydu.

Bursa Barosu avukatlarından Selman Nuri Kaya, kiracı - ev sahibi ilişkisinde bir dönemin kapandığına dikkat çekti. Evi yeni boyanmış teslim alan kiracının yıllar sonra daireden çıkarken 'Boya-badana yap da öyle çık' talebiyle karşılaşabildiğini söyleyen Kaya, kiracının evi boyatmak zorunda olmadığını söyledi.

Kira sözleşmesinde 'Boyanarak teslim edilecektir.' yazılmış olmasının bile yasal dayanak oluşturmayacağını dile getiren avukat Kaya, ev sahibinin hor kullanma (kötü kullanım) kanıtlayamadığı sürece boya bahanesiyle depozitodan para kesemeyeceğinin altını çizdi. Haksız kesinti yapılması durumunda e-Devlet Kapısı üzerinden veya doğrudan icra takibi başlatarak depozitonuzun iadesini yasal yollarla talep edilebileceğini anlatan Avukat Selman Nuri Kaya, şu uyarıları yaptı:

"KİRACI, TAŞINMAZDAKİ OLAĞAN KULLANIM KAYNAKLI AŞINMA VE BOZULMALARDAN SORUMLU TUTULAMAZ"

"Eğer duvarlara bilerek zarar vermediyseniz (çizme, hor kullanma yoksa) sadece yılların getirdiği olağan eskime solma veya tavan kirlenmesi yaşandıysa bu kiracının sorumluluğunda değildir. Doğal kullanım sonucu ortaya çıkan bu tür tadilat ve boya masrafları tamamen ev sahibine aittir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de verdiği emsal kararında sözleşmede yer alsa dahi boya badananın zorunluluk teşkil edilmediği belirtilmiştir. Kiracının sorumluluklarının sınırları, Türk Borçlar Kanunu'nun 334. maddesi ile çizilmiştir. Bu maddeye göre kiracı, taşınmazdaki olağan kullanım kaynaklı aşınma ve bozulmalardan sorumlu tutulamaz. Örneğin, duvar boyalarının zamanla solması, küçük çiziklerin oluşması veya parkelerin renginin matlaşması gibi durumlar, kiracının doğal sorumluluk alanının dışında değerlendirilir. Bu kapsamda, tahliye sırasında kiracının taşınmazı boyatma zorunluluğu bulunmamaktadır."

YARGITAY NE DİYOR?

Öte yandan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin içtihat kararında şöyle denildi

"Depozito bedeli alınmış olup, tahliye sırasında kiracının mecuru borçsuz ve hasarsız tahliye ederek boş, temiz, boyalı ve bakımlı bir şekilde teslim edilmesi şartıyla depozitonun kiracıya aynen iade edileceği belirtilmiştir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 316. maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı tam bir özenle kullanmak ve aynı Kanunun 334. maddesi gereğince sözleşme sonunda aldığı hali ile kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayıp münhasıran kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur"

Yani konutu özenle kullandıysanız evi boşaltırken boya ve badana yapma zorunluluğunuz bulunmuyor.

