Tarım ve Orman Bakanlığı, pestisit kullanımını kontrol altına almak maksadıyla geliştirilen B-Reçete Sistemi’ni önümüzdeki ay itibarıyla bütün şehirlerde devreye alıyor. Dijital altyapıyla desteklenen sistem sayesinde tüm süreç elektronik ortamda izlenecek, hatalı ve aşırı kullanımın önüne geçilmesi hedeflenecek.

Cemal Emre Kurt ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Temmuz itibariyle tüm illerde uygulanmaya başlanacak B-Reçete sistemi ile bitki koruma ürünlerinin kullanımının izlenmesine yönelik dijital altyapının güçlendirildiğini söyledi. Milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Yumaklı, pestisitlerin hatalı ve gereğinden fazla kullanımını önlemek amacıyla B-Reçete Sisteminin oluşturulduğunu belirterek, “Bu ürünlerin reçetelendirilmesi, satışı, uygulanması ve kaydedilmesi aşamaları Bakanlığımızın üretici kayıt sistemleri ile elektronik ortamda entegre edildi. Böylece bitki koruma ürünlerinin kullanımı daha etkin şekilde takip ediliyor” dedi.

ÜRETİMDEN TÜKETİME KADAR İZLENİYOR”

Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan resmi kontroller sonucunda tespit edilen uygunsuzlukların Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden duyurulduğunu hatırlatan Yumaklı, alınan tedbirlerin sonuç verdiğini belirtti. Yumaklı, “Bitki koruma ürünlerinin kullanımına ilişkin süreçler dijital olarak kayıt altında. E-Reçete, E-Üretici Kayıt Defteri, Çiftçi Kayıt Sistemi, Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi ve KOBÜKS ile entegre çalışan B-Reçete Sistemi sayesinde izlenebilirlik güçlendirildi. Böylece hatalı ve gereğinden fazla kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor. Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar sonucunda ülkemiz menşeli ürünlerle ilgili RASFF bildirim sayısında son dört yılda yüzde 74 düşüş sağlandı” diye konuştu.

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“GERİ DÖNEN ÜRÜNLER YÜZDE 100 KONTROL EDİLİYOR”

İhracattan herhangi bir nedenle geri dönen ürünlere yönelik uygulamalar hakkında da bilgi veren Yumaklı, “Ülkemize geri dönen ürünlerin tamamında öncelikle ayniyat tespiti yapılıyor. Ardından bitki sağlığı ile gıda ve yem güvenliği yönünden yüzde 100 resmi kontrole tabi tutuluyor. Yapılan resmi kontroller sonucunda mevzuata uygun olmayan ürünlerin ülkemize girişine izin verilmiyor” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ DENETİM SONUCUNU GÖREBİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen “Güvenilir Gıda” mobil uygulamasıyla vatandaşlar gıda işletmelerine ait karekodları okutarak işletme bilgilerini sorgulayabiliyor. Uygulama üzerinden işletmelerin en son ne zaman denetlendiği ve denetim sonuçları görüntülenebiliyor. Bakanlık ayrıca taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firmalara ilişkin duyuruları da kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

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