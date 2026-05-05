Tarım arazilerinde “hobi bahçesi” adıyla yapılan yapılaşmalara ilişkin süreç gündemdeki yerini korumaya devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan net mesaj geldi. Bakan Yumaklı “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır” diyerek yapıların mevcut mevzuat çerçevesinde kaçak yapı niteliği taşıdığını ifade etti.

Tarım arazilerinin korunmasına yönelik denetimleri sıklaştıran AK Parti Tarım, Çevre ve İçişleri bakanlıklarından oluşan "üçlü komisyon" ile kaçak yapılaşmaları mercek altına almıştı. Tarım arazilerinin korunması amacıyla, hobi bahçelerine yönelik denetimlerin artacağı, tarım arazileri üzerine inşa edilen havuzlu villalar ve ticari nitelikteki kaçak yapılar için taviz verilmeyeceği belirtilmişti.

"HOBİ BAHÇESİ YOK, KAÇAK YAPI VAR"

Bakan Yumaklı, tarım alanlarında "hobi bahçesi" adı altında oluşturulan yapıların mevcut mevzuat çerçevesinde kaçak yapı niteliği taşıdığını ifade etti.

KURALLAR NETLEŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, hızla yayılan “hafta sonu evi” görünümlü yapıların önemli bölümünün kaçak statüsünde olduğunu belirterek sahada denetimleri artırdı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” tarım arazilerinin kullanımına dair kuralları netleştirdi.

YASAKLANDI

Yönetmelik ile birlikte tarım arazilerinde villa, bungalov, hobi bahçesi ve kooperatif yapıları gibi konaklama amaçlı inşaatlar yasaklandı. Tarımsal üretim dışında kullanıma izin verilen yapılar, yalnızca yem, depolama ve işleme tesisleri ile bağ evleri ve küçük çaplı enerji tesisleri ile sınırlandırıldı.

KANUN TEKLİFİ

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı kanun teklifine ilişkin kritik değerlendirmeler sürüyor. Sunulan kanun teklifi “Hobi bahçesi adı altında satış ve pazarlamayı tamamen yasaklamayı, arsa kooperatiflerinin tarım arazisi edinmesini engellemeyi, kaçak yapıların hızlı yıkım sürecine alınmasını, tarım arazilerinin hisselendirilerek fiilen bölünmesinin önüne geçilmesini, buralara alt yapı (elektrik-su-telekom) hizmeti verenlere yaptırım uygulanmasını kapsıyor.

İKİ SENARYO VAR

Buna göre masada alternatif iki senaryo var. Birinci senaryo, mevcut kanunların uygulanmasını ve yıkım odaklı bir yaklaşımı, kooperatif ve diğer satış ağlarına yönelik ağır yaptırımlar getirilmesini öngörüyor. Kontrollü dönüşümü öngören ikinci senaryo ise denetimli statü ile mevcut yapıların kayıt altına alınmasını, yeni yapılaşmanın tamamen yasaklanmasını, tarım dışı kullanıma geçmiş alanlarda sınırlı planlamayı ve gerçek tarımsal üretim yapanlara teşvik ve ayrıcalık tanınmasını öngörüyor.

