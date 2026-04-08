Tarım arazilerinde izinsiz yapılaşma tartışmaları Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelik ile tekrar gündeme geldi. Hobi bahçeleri yıkılacak mı merak edilirken Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” tarım arazilerinin kullanımına dair kuralları netleştirdi.

Yönetmelik ile birlikte tarım arazilerinde villa, bungalov, hobi bahçesi ve kooperatif yapıları gibi konaklama amaçlı inşaatlar yasaklandı. Tarımsal üretim dışında kullanıma izin verilen yapılar, yalnızca yem, depolama ve işleme tesisleri ile bağ evleri ve küçük çaplı enerji tesisleri ile sınırlandırıldı. Peki, hobi bahçeleri yıkılacak mı?

Tarım arazilerinde izinsiz yapılan hobi bahçeleri, bungalov ve villa türü yapılar artık yasak kapsamına alındı.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, tarım arazilerinde yapılan izinsiz yapıların sadece yıkım ile kalmayacağını, ilgililerin para ve hapis cezasıyla da karşılaşacağını belirtti. Yüksel, “Tarım arazilerini yönetmeliğe aykırı şekilde bölerek ya da çok hisseli hale getirerek satışına aracılık eden emlak firmaları da buralarda izinsiz yapı ve tesislerin inşasına ve projesine destek veren mühendis ve mimar gibi kişiler de ceza alacak.” dedi.

Artık tarım arazilerinde kurulu tüm hobi bahçesi veya bungalov tarzındaki yapıların kanuna ve yönetmeliğe aykırı kabul edileceğini vurgulayan Kiraz, şu uyarılarda bulundu:

“Buna devam edenler idari para cezaları ve yıkım kararları dışında 3 katına kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak, aleyhlerinde Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak ve kamu davası açılacaktır. Bugünden itibaren vatandaşların bu tür yapıları varsa eski hale getirmelerini, bizzat kendilerinin yıkmalarını ve bu tür yapıları satışa çıkarmamalarını, ilanda/satışta olan yapıları da vatandaşlarımızın almamalarını önermekteyiz. ‘Ben bunu bilmiyordum’ denilmesi idari para cezası veya soruşturmalardan kurtaramayacaktır. Arazisini tarımsal amaçlı kullanan tüm vatandaşlar bu arazilerde ne şekilde yapılaşma izni olduğunu valiliklerden ya da il özel idarelerden öğrenebilir. Kimsenin bu tür araziler için bir af beklentisi içerisinde olmaması gerekiyor.”

