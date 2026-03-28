Tarım arazilerinin korunmasına yönelik denetimler sıkılaştırılıyor. Önceki gün Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen ve “hobi bahçeleri”ne yönelik yaptırımları da içeren kanun teklifi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri önemli rakamlar paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, kamuoyunda “hobi bahçesi” olarak bilinen yapılaşmaların mevzuatta yer almadığını ve bu alanların izinsiz yapılaşma kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. Yıldız, Türkiye genelinde 11 binin üzerinde izinsiz kullanım tespit edildiğini söyledi.

Ankara’da bu sayının 1.500 ile 1.700 arasında olduğu ifade eden Yıldız, yapılan ihbar ve saha çalışmaları neticesinde şimdiye kadar yaklaşık 4 milyar liralık idari para cezası kesildiğini bildirdi. Türkiye’de yaklaşık 24 milyon hektar tarım arazisi bulunduğunu hatırlatan Yıldız, bu alanların korunmasının yerel yönetimler de dâhil tüm kurumların sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Tarım arazilerinin korunmasına yönelik usul ve esasları kapsayan yeni bir yönetmeliğin hazırlandığını dile getiren Yıldız, söz konusu yönetmeliğin yakın zamanda yayınlanacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen de yeni düzenlemeyle aynı zamanda tarım arazilerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığını kaydetti. Gümen, geçmişte belediyelerin verdiği numaratajlar sebebiyle bu alanlara abonelik sağlanabildiğini, yeni düzenlemeyle bu uygulamanın engelleneceğini ifade etti. Esma Altın ANKARA

KİRPİ, TİLKİ, DOMUZ AVI SERBEST!

Tarım arazilerinin korunmasına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonundaki görüşmeleri sırasında teklif metnine koruma altında olmayan yabani hayvanların avlanmasını öngören yeni bir madde eklendi. Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Alperen Korkmaz, düzenlemenin yaban domuzu başta olmak üzere kirpi, tilki gibi hayvanları kapsadığını, köpeklerin buna dâhil olmadığını ifade etti.

