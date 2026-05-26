Hukukçular, mevcut delegeler ile kurultay yapılıp yapılmayacağı konusunda ikiye bölündü. Eğer kurultay olmazsa Özgür Özel yeni parti kurma yoluna gidecek.

BERAT TEMİZ - Mahkemenin koyduğu son nokta ile CHP’de yönetim krizi şimdilik çözüldü. Ancak Özgür Özel kanadının ısrarla istediği kurultay yapılacak mı yapılmayacak mı bu belirsizliğini koruyor. Hukukçular bu konuda ikiye bölünmüş durumda…

Hukukçu Hadi Dündar, mahkeme kararı kesinleşmeden yapılacak tüm kongrelerin geçersiz olacağını savundu.

Önce mahkeme, olmadı yeni parti! CHP'de şimdi de kurultay krizi başlıyor

“Olağanüstü kurultay olmaz” diyen Dündar, şunları söyledi:

YENİ DELEGELER LAZIM

“Yeni delegeler seçilmesi lazım. Bunun için de olağan kurultay süreci işletilmesi lazım. Şaibeli delegelerin ortadan kalkması lazım. Onlarla kurultay yapılamaz. Çünkü o delegelerin iradesi sakatlanmıştır.”

KARAR YÖNETİMLE İLGİLİ

Öte yandan, İstinaf Mahkemesinin kararında kurultaya gitme konusunda hiçbir tedbir kararı olmadığını ifade eden Hukukçu Tarkan Erdal ise, tedbir kararının Kılıçdaroğlu’nun göreve gelmesine ilişkin olduğunu söyledi. Erdal, “CHP tüzüğüne göre olağan ve olağanüstü kurultay yapılabilir” dedi.

ADLİYE YOLU GÖRÜNDÜ

Sonuçta, Kılıçdaroğlu kurultaya gitmezse, yeni bir mahkeme süreci başlayacak. Bu durumda Özgür Özel ve taraftarları “Kurultay istiyoruz” diyerek mahkemeye gidecek. Buradan da bir sonuç alınümazsa, Özgür Özel ve ekibi CHP’den ayrılacak ve yeni bir parti kuracak.

