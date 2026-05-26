Hem hükûmet hem AK Parti kanadı 15 Temmuz’u bir aylık bir programla anacak. Sadece yurt içi değil yurt dışında da programlar yapılacak. Özellikle genç kuşaklara yönelik içerikler hazırlanacak, millî direniş unutulmayacak, unutturulmayacak.

EMRAH ÖZCAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma programlarının bu yıl farklı bir konseptle hazırlanması talimatını verdi. 15 Temmuz’un unutulmaması ve yeni nesillere doğru şekilde aktarılması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütülmesini isteyen Erdoğan, bu süreçte hem AK Parti kanadının hem hükûmet kanadının ayrı ayrı çalışmalar yürütmesini istedi.

GENİŞ ÇAPLI KAMPANYA

Bayram sonrası başlayacak çalışmalar ile hain darbe girişimi 81 ilde bir aydan uzun bir süre boyunca çeşitli programlar gerçekleştirilecek. Dijital mecralar başta olmak üzere televizyon, açık hava ve uluslararası iletişim kanallarını kapsayan geniş çaplı bir iletişim kampanyası yürütülecek.

Büyük direnişe bir aylık anma! Erdoğan talimat verdi, hazırlıklar başladı

HEM YURT İÇİ HEM YURT DIŞI

Hem yurt içinde hem yurt dışında anma programları yapılacak. Özellikle genç kuşaklara yönelik içeriklerin hazırlanması ve 15 Temmuz hafızasının canlı tutulmasına yönelik projelerin geliştirilecek.

ŞEHİT VE GAZİLERE VEFA

Hazırlanacak programlarda, 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu direnişin ve demokrasi mücadelesinin yeniden hatırlatılması, şehitler ve gazilere yönelik vefa çalışmalarının öne çıkarılması planlanıyor.

Ayrıca darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda Türkiye’nin güvenlik, savunma, demokrasi ve kalkınma alanlarında attığı adımların da kamuoyuna anlatılması hedefleniyor.

