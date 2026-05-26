Süper Lig devinden gece yarısı Nuno Espirito Santo hamlesi
Önder Özen'i göreve getirdikten sonra teknik direktör arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ın, West Ham United'dan ayrılması gündemde olan Nuno Espirito Santo'yu gündemine aldığı öne sürüldü.
- Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, yeni teknik direktör çalışmaları kapsamında Nuno Espirito Santo ismini gündeme getirdi.
- Nuno Espirito Santo, bu sezon West Ham United ile Premier Lig'de küme düştü.
- Portekizli teknik adam, West Ham ile çıktığı 37 maçta 1.22 puan ortalaması yakaladı.
Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör arayışını sürdürüyor.
NUNO ESPİRİTO SÜRPRİZİ
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı yönetimin bilgisi dahilinde çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Premier Lig'e veda eden West Ham United Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo'yu listesine aldı.
WEST HAM'I LİGDE TUTAMADI
Portekizli teknik direktör, sezon başında Nottingham Forest'tan ayrılarak West Ham United'ın yolunu tutmuştu. İngiliz ekibiyle 37 maça çıkan Santo; 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 1.22'lik puan ortalaması yakaladı. Nuno Espirito Santo yönetimindeki West Ham, bu sezon Wolverhampton ve Burnley'nin ardından Premier Lig'de küme düşen son takım oldu.