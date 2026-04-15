AK Parti, tarım arazilerinin korunmasına yönelik denetimleri sıkılaştırıyor. Tarım, Çevre ve İçişleri bakanlıklarından oluşan "üçlü komisyon" ile özellikle büyükşehirlerdeki kaçak yapılaşma mercek altına alınacak. Yeni düzenlemeyle, tarımsal amaçlı hobi bahçeleri korunurken, tarım arazilerine inşa edilen havuzlu villa ve ticari yapılar tavizsiz yıkılacak.

AK Parti kaynakları, önümüzdeki dönemin yasama takvimine ve üzerinde çalışılan yeni kanun tekliflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM gündeminde yer alan ve doğrudan tarımı korumayı amaçlayan düzenlemelerin, dar bir çerçevede tartışılmaması gerektiği vurgulandı. Parti kurmayları, konunun hobi bahçeleri parantezine sıkıştırılmaması gerektiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin geleceği için tarımı ve tarım arazilerini koruma ihtiyacının mutlak bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

HOBİ BAHÇELERİNDE VİLLA VE TİCARİ YAPILAŞMAYA GEÇİT YOK

Tarım arazilerinin korunması amacıyla, son yıllarda tartışma konusu olan hobi bahçelerine yönelik denetimlerin radikal bir şekilde sıkılaştırılacağı açıklandı. Gerçek anlamda tarımsal faaliyet yürüten vatandaşların izin süreçlerinin ardından faaliyetlerine devam edebileceği belirtilirken, tarım arazileri üzerine inşa edilen havuzlu villalar ve ticari nitelikteki kaçak yapılar için taviz verilmeyeceği vurgulandı. Bu yapıların tarımsal bütünlüğü bozduğu ve toprağa kalıcı zarar verdiği ifade edildi.

ÜÇLÜ KOMİSYON İLE KOORDİNELİ TAKİP

TRT Haber'de yer verilen habere göre, sürecin bürokratik ve saha denetimi ayağını yönetmek üzere, Tarım, Çevre ve İçişleri bakanlıklarından oluşan üçlü bir komisyonun kurulduğu duyuruldu. Bu komisyon, özellikle büyükşehirlerin çevresinde yoğunlaşan ve risk altındaki tarım alanlarını mercek altına alacak. Sahadan gelen veriler ışığında, tarımsal sit alanlarının ve verimli arazilerin imara açılması ya da amaç dışı kullanımının engellenmesi için valilikler ve belediyelerle eş güdümlü çalışılacak.

GERÇEK HOBİ BAHÇESİ İLE LÜKS KONUT AYRIMI

AK Parti kaynakları, yapılacak düzenlemenin temel amacının toprağı işleyen ile toprağı istismar edeni ayırmak olduğunu kaydetti. Uygulama aşamasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına hassas bir terazi kullanılacağı belirtilirken, AK Parti kaynakları, uygulamada gerçek hobi bahçesi ile villaları ayırt edecek düzenleme yapacaklarını da sözlerine ekledi.

