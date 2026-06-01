ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), kendilerine ait bir İHA'nın düşürülmesi sonrası İran'ın Keşm Adası ve Goruk bölgesindeki füze ile SİHA rampalarını vurdu. İran ise misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üssünü hedef aldı. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkeye yönelik füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğu bildirildi.

ABD'ye ait bir İHA'nın İran tarafından düşürülmesi sonrası Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a saldırdı, İran ise Kuveyt'i vurdu.

CENTCOM, hafta sonu İran'ın Goruk kentinde ve Keşm Adası'nda bulunan İran'a ait İHA'ların radar ve komuta kontrol merkezlerine karşı saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

GEREKÇE; ABD İHA'SININ DÜŞÜRÜLMESİ

ABD'ye ait bir MQ-1 tipi İHA'nın "uluslararası suların üzerinde uçuş yaptığı sırada" İran tarafından düşürülmesi nedeniyle bu saldırıların gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD savaş uçakları da hızla karşılık vererek, İran hava savunmasını, bir yer kontrol istasyonunu ve bölgesel sulardan geçen gemiler için açık tehdit oluşturan 2 İHA'yı etkisiz hale getirdi."

İRAN'DAN MİSİLLEME

Açıklamada, İran'a saldırılarda ABD güçlerinden can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. İran'dan ise misilleme gecikmedi. Devrim Muhafızları Ordusu, saldırılara karşılık Kuveyt'teki ABD üssünü hedef aldı.

KUVEYT ORDUSU SALDIRIYI DOĞRULADI

Kuveyt ordusunun X'teki resmi hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarını engellemeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı. Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, vatandaşların güvenlik talimatlarına uyması istendi.

Açıklamada, saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA ise ülkede siren seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İRAN: ABD, SİRİK ADASINI VURDU

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ABD, Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldı.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında söz konusu saldırıya karşılık olarak, saldırının başlangıç noktası olan hava üssünün hedef alındığı ve bazı hedeflerin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde daha geniş çaplı cevap verileceği ve bunun sorumlusunun ABD olacağı uyarısında bulunuldu.

