TYD Diyanet çeyiz yardımı sonuçları sorgulama ekranı ve “İki İnsan Bir Hayat” 500 bin TL destek programına ilişkin gelişmeler gündemde. Başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen çeyiz yardımı programında başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme aşamasına geçilirken, adaylar sonuçları nereden ve nasıl öğrenebileceğini merak ediyor.

TYD DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Türkiye Diyanet Vakfı’nın yürüttüğü proje kapsamında yapılan başvuruların sonuçları, vakfın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, başvuru sırasında oluşturdukları kullanıcı paneli aracılığıyla sonuçlarını takip edebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylara sistem üzerinden bilgilendirme yapılması bekleniyor. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi sosyal medya hesapları ve duyuru kanalları üzerinden de sürece ilişkin güncel bilgiler paylaşılacak.

İKİ İNSAN BİR HAYAT 500 BİN TL ÇEYİZ YARDIM DESTEĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre çeyiz yardımı başvuru sonuçlarının 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi planlanıyor. Bu süreçte değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte sonuçların kademeli olarak erişime açılması bekleniyor. Şu an itibarıyla tüm adaylar için sonuçların tamamen açıklanıp açıklanmadığına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor. Ancak belirtilen takvim doğrultusunda sonuçların kısa süre içerisinde erişime açılması öngörülüyor.

DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sonuçlarını Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Başvuru paneli üzerinden giriş yaparak sonuç bilgisine ulaşılabilecek.

