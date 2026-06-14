Yapay zekâ rezervasyonlara da el attı. Türk bir firma tarafından geliştirilen sistem ile işletmeler, rezervasyonları artık kolayca yönetebiliyor. Ayrıca 100’den fazla dilde iletişim kurulabiliyor, misafirlere menü, konsept ve lokasyon gibi konularda anlık bilgi sunulabiliyor

ÖNDER ÇELİK - Yeme-içme, eğlence ve konaklama sektörüne dijital çözümler sunan Rezervem, geliştirdiği yapay zekâ tabanlı sistemlerle rezervasyon süreçlerini otomatikleştiriyor. 300’ün üzerinde restoran ve hospitality markasına hizmet veren şirket, bugüne kadar 190 milyon TL’nin üzerinde işlem hacmini yönetti. Şirketin “Rezervem AI” çözümü, restoranların telefon ve rezervasyon trafiğini 7/24 yönetebiliyor, 100’den fazla dilde iletişim kurabiliyor ve misafirlere menü, konsept ve lokasyon gibi konularda anlık bilgi sunabiliyor. Sistem, mevcut rezervasyon altyapılarına entegre çalışarak süreçleri kesintisiz hâle getiriyor.

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“Guest Network” platformu ise restoranları otellerden medya ve influencer ağlarına kadar geniş bir ekosistemle buluşturarak yeni müşteri kanalları oluşturuyor. Gastronomi içerikleri üzerinden yapılan yönlendirmelerin doğrudan rezervasyona dönüşmesiyle yayın platformlarına da ölçülebilir gelir imkânı sağlanıyor. Yapay zekânın önümüzdeki dönemde yeme-içme sektörünün dönüşümünde kritik bir rol üstleneceğini belirten Rezervem Kurucusu Bekir Topuz, 3,3 milyon rezervasyon ve 11,8 milyon misafirden oluşan bir ekosistemi yönettiklerini belirterek, sistemin restoranlara aylık yaklaşık 30 bin TL maliyetle sunulduğunu ve yüzde 3,5-4 oranında komisyon modeliyle çalıştığını ifade etti. Topuz ayrıca POS entegrasyonları sayesinde tüketim verilerinin analiz edilerek işletmelere geri bildirim sağlandığını da söyledi.

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