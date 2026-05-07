Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da yapılacağı duyurulan olağanüstü kongrenin ertelenme ihtimali gündeme geldi. Başkan adaylıklarını resmen açıklayan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin, seçimin ertelenmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, başkan adaylıklarını duyururken; Barış Göktürk ise Yıldırım lehine yarıştan çekilme kararı aldı. Seçim atmosferine giren camiada kongre tarihine dair tartışma yaşanıyor.

Aziz Yıldırım, 2018 yılındaki kongrede Ali Koç'a karşı başkanlık yarışını kaybetmişti.

SEÇİM BİR HAFTA ERTELENEBİLİR

Sarı-lacivertli kulüpte, sezonun hemen ardından Chobani Stadyumu zemininin yenilenmesi ve çalışmalar sonrası stadın seçim organizasyonuna hazır hale getirilmesi hedefleniyordu. Ancak 1 Haziran’da oynanacak milli maç nedeniyle planlamada aksama yaşanabileceği ve stadın 6-7 Haziran'daki kongreye yetişmeme durumu söz konusu.

HT Spor'da yer alan habere göre; stadın zemin yenileme çalışmalarının aksama ihtimali nedeniyle seçimli olağanüstü kongrenin bir hafta ertelenmesi gündeme geldi. Konuyla ilgili resmi kararın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Hakan Safi, Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştı.

İKİ ADAY DA İSTEMİYOR

Hem Aziz Yıldırım’ın hem de Hakan Safi’nin, seçim tarihinin bir hafta ertelenmesi düşüncesine sıcak bakmadığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası