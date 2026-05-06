Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığı kararı: Fenerbahçe teknik direktörünü belirledi
Fenerbahçe Kulübü, 6-7 Haziran'da yeni başkanı seçecek. Barış Göktürk ve Hakan Safi, adaylıklarını duyururken; Mehmet Ali Aydınlar, sürpriz şekilde yarışa girmeyeceğini duyurdu. Başkan adaylığını açıklaması beklenen Aziz Yıldırım cephesinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Efsane başkanın, teknik direktör kararını da verdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını koyması beklenen Mehmet Ali Aydınlar, dün yaptığı açıklamayla tam tersi yöndeki kararını duyurdu. Sarı-lacivertli camia, Hakan Safi ve Barış Göktürk'ün adaylıkları sonrası Aziz Yıldırım'dan gelecek haberi bekliyor.
ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bugün başkan adaylığıyla ilgili açıklama yapması beklenen Aziz Yıldırım'a, büyük destek olduğu belirtildi. Diğer başkan adaylarından Barış Göktürk'ün de, Yıldırım'ın listesinde olacağı ifade edildi.
AYKUT KOCAMAN İDDİASI
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun ayrılığı sonrası başkan adaylarının listelerinde birçok teknik direktörün bulunduğu gündeme gelmişti. Yıldırım'ın ise takımın başına getireceği hoca konusunda çok net olduğu aktarıldı. Efsane başkanın, adaylığını koyup başkan seçilmesi halinde daha önce de birlikte çalıştığı Aykut Kocaman'a imza attıracağı iddia edildi.
5 YILDIR GÖREV YAPMIYOR
Teknik direktör olarak Fenerbahçe'de 3 kupa (1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası) kazanan 61 yaşındaki hoca, İstanbul Başakşehir FK'deki görevinden ayrıldığı Ekim 2021'den bu yana takım çalıştırmıyor.