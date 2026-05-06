Havayolunda yeni dönem! Tüm havalimanlarında devrede, gümrük işlemleri artık dijital
Havalimanlarında gümrük süreçlerini dijital hale getiren Havayolu Gümrük Beyan Sistemi (HGBS), uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında uygulamaya alındı. Yeni nesil beyan sistemi ile işlemler dijital bir yapıya kavuşacak.
Türkiye'deki tüm uluslararası havalimanlarında gümrük süreçlerini tamamen dijitalleştiren ve kağıt kullanımını ortadan kaldıran Havayolu Gümrük Beyan Sistemi (HGBS), devreye alındı.
TÜM HAVALİMANLARINDA DEVREDE
Ticaret Bakanlığı, 4 Mayıs itibarıyla uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında sistemi uygulamaya aldı. Sistem ile hava yolu taşımacılığına ilişkin Beyan Formu ve eki belgeler gümrük idarelerine elektronik ortamda iletilecek. Böylece işlemler dijital bir yapıya kavuşacak.
DİJİTAL DÖNEM
Yeni nesil beyan sistemi ile kağıtsız işlem altyapısına geçiş, manuel işlem yükünün azaltılması, uygulama birliğinin temini ile veri güvenliği ve kalitesinin artırılması hedefleniyor. Hem kamu idareleri hem de özel sektör nezdinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinde etkinliğin ve güvenliğin artırılması da hedefler arasında.
10 MİLYON SAYFA KAĞIT TASARRUFU
Havayolu Gümrük Beyan Sistemi (HGBS) Esenboğa, Sabiha Gökçen, Antalya ve Adnan Menderes gibi havalimanlarındaki pilot uygulamaların ardından 2 Mart 2026 itibarıyla tüm uluslararası havalimanlarında zorunlu hale geldi.
Sistemin temel özellikleri ve işleyişi
|Konu
|Açıklama
|Dijital Dönüşüm
|Kağıt ortamında yürütülen manuel işlemler sona erdi, süreçler uçtan uca dijital bir yapıya kavuştu
|Uygulama Alanı
|Esenboğa, Sabiha Gökçen, Antalya ve Adnan Menderes gibi havalimanlarındaki pilot uygulamaların ardından 2 Mart 2026 itibarıyla tüm uluslararası havalimanlarında zorunlu hale geldi.
|Kapsam
|Yurt dışından gelen veya giden hava taşıtları için sefer kayıtları oluşturulur, mürettebat, yolcu, kargo, yakıt ve ikram bilgileri HGBS üzerinden beyan edilir.
|Yetkilendirme
|İşlemler, gümrük müdürlüklerinden alınan HGBS Mükellef yetkisi ile gerçekleştirilir.
Sağladığı avantajlar neler?
|Fayda
|Açıklama
|Hız ve Tasarruf
|İşlemlerin hızlanmasıyla hem kamu hem de özel sektörde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmaktadır.
|Çevresel Katkı
|Yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu hedeflenerek sürdürülebilirliğe katkı sunulmaktadır.
|Veri Güvenliği
|Manuel işlem yükü azaltılarak veri güvenliği ve kalitesi artırılmış, gümrük gözetiminde etkinlik sağlanmıştır.
|Hukuki Çerçeve
|Sistemin işleyişi 2025/13 sayılı Genelge ile yasal bir çerçeveye oturtulmuştur.