CHP Kurultay davası ertelendi! Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek
CHP kurultay ceza davası 1 Temmuz'a ertelendi. İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek.
CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin şaibe iddialarına yönelik yargı süreci devam ediyor.
Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı ve delegelere oy karşılığında para teklif edildiği, menfaat karşılığı oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının beşinci duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.
AK Parti'ye geçen belediye başkanından CHP'lilere tepki: İşte bu yüzden barınamadım, iyi ki geçmişim
ADEM SOYTEKİN DİNLENECEK
Davaya verilen aranın ardından duruşma 1 Temmuz'a ertelendi. Öte yandan savcılık, İBB Davası'nda 'itirafçı' olan Adem Soytekin'in ifadesinin alınmasını talep etti.
ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME YAPMIŞTI
Öte yandan CHP’nin mutlak butlan davasının da İstinaf süreci devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel dünkü grup toplantısında kurultay iptal davası için “Umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum. Bırak saraylara mermer olmayı” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu’na göndermede bulunmuştu.