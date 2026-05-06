AK Parti'ye geçen belediye başkanından CHP'lilere tepki: İşte bu yüzden barınamadım, iyi ki geçmişim
CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, belediye meclisinde çıkan tartışmanın ardından salonu terk eden CHP'lilere tepki gösterdi. Kumbul, "Niye barınamadım burada? İşte bu yüzden barınamadım. Geçtiğim yerde nezaketi, saygıyı ve çalışma disiplinini gördüm. İyi ki de geçmişim, çok da memnunum” dedi.
- Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
- Belediye meclisi toplantısında Kumbul'un ihtisas komisyonları üye seçimlerini sonraki meclise bırakma talebi CHP'li meclis üyelerinin tepkisine neden oldu.
- CHP'li meclis üyeleri tartışmalar sonrası salonu terk etti.
- Kumbul, CHP'den neden ayrıldığına dair açıklamalarda bulunarak AK Parti'de nezaket, saygı ve çalışma disiplini gördüğünü belirtti.
Antalya’nın Serik ilçesinde CHP'den istifa eden Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, geçtiğimiz aylarda AK Parti’ye katıldı. Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul için rozet takma töreni düzenlendi.
Rozetleri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
TOPLANTIYI TERK ETTİLER
Gelişmeler yakından takip edilirken dün belediye meclisi toplandı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülürken, Kumbul ihtisas komisyonlarına üye seçimlerinin bir sonraki meclise bırakılmasını talep etti. Bu duruma CHP’li meclis üyeleri tepki gösterdi ve çıkan tartışmanın sonunda salonu terk ettiler.
"İYİ Kİ AK PARTİ'YE GEÇMİŞİM"
Salonda kalan AK Parti ve MHP’li üyeler bu durumu alkışla protesto ederken Kumbul ise "Niye barınamadım burada? İşte bu yüzden barınamadım. İki yıl boyunca nezaketimizi koruduk ama aynı tavırlar devam etti. Geçtiğim yerde nezaketi, saygıyı ve çalışma disiplinini gördüm. İyi ki de geçmişim, çok da memnunum” ifadelerini kullandı.
Bir süre daha devam eden toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.