Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek vefat eden, sahne adıyla “Güllü” olarak tanınan Gül Tut’nın oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kaza haberlerini doğruladı.

Güllü’nün oğlu Tuğberk kaza geçirdi! Sağlık durumunu açıkladı

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tuğberk Yağız Gülter, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhabalar, kaza yaptığımla ilgili çıkan haberler doğrudur. Bir kaza atlattım. Sadece haber biraz gecikmeli yayımlandı. Endişelenip ulaşmaya çalışanlara teşekkür ederim. Durumum çok şükür gayet iyi. Herkese gönlü gibi günler dilerim. Aktif olarak sosyal medya kullanmıyorum. Süreci kendi içimde yaşamak istiyorum.

ÖLÜM HABERİNİ NASIL ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Gül Tut’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Tuğberk Yağız Gülter, şikayetçi sıfatıyla ifade vermişti. Gülter, ses kaydında yer aldığı öne sürülen “Camdan atacağım” ifadelerinin ablası Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğunu belirtmişti.

Olayı nasıl öğrendiğine dair soruya da cevap veren Tuğberk Yağız Gülter, gece saatlerinde ablası tarafından arandığını söyleyerek, “Çığlık atarak ‘Yağız koş, annem düştü. Annem öldü’ dedi. Ben telefonu kapattım, ardından manevi babam Emrah Erkut’u arayarak ‘Gel beni al’ dedim” ifadelerini kullanmıştı.

Evdeki güvenlik kameralarına da değinen Tuğberk Yağız Gülter, “Bildiğim kadarıyla evde 5 adet kamera vardı. Annem ile Tuğyan Ülkem Gülter arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu ancak bu tartışmalar hiçbir zaman fiziksel şiddete dönüşmemişti” şeklinde konuşmuştu.

