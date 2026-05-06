Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ı deplasmanda mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor, finale yükselen ilk takım oldu. Tüpraş Stadı’nda oynanan mücadelede yeşil-beyazlı ekip, uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise “Türkiye Kupası finalisti Avrupa’ya gider mi?” sorusu geldi.

Konyaspor’un finale çıkmasının ardından gözler UEFA organizasyonlarına katılım şartlarına çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası finaline yükselen takımın doğrudan Avrupa bileti alıp almadığı araştırılıyor. Peki, Türkiye Kupası finalisti Avrupa'ya gider mi? Konyaspor Avrupa'ya gidecek mi? Hangi takımlar Avrupa'ya gidecek?

TÜRKİYE KUPASI FİNALİSTİ AVRUPA’YA GİDER Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselen takımın doğrudan Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edip etmediği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türkiye Kupası’nda finalist olmak Avrupa bileti için yeterli değil. UEFA Avrupa Ligi’ne katılım hakkını kupayı kazanan takım elde ediyor.

ZTK finaline çıkan ekip Avrupa kupalarında yer almak için final maçını da kazanmak zorunda. Finalde mağlup olan takım ise yalnızca finalist olduğu için Avrupa’ya katılım hakkı kazanamıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı sisteme göre Türkiye Kupası şampiyonu takım UEFA Avrupa Ligi play-off turuna doğrudan katılıyor.

KONYASPOR AVRUPA'YA GİDECEK Mİ?

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ancak yeşil-beyazlı ekibin henüz Avrupa kupalarına katılım hakkı kesinleşmedi.

Konyaspor’un Avrupa’ya gidebilmesi için Türkiye Kupası finalini kazanması gerekiyor. Finalde Gençlerbirliği - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan Konya temsilcisi, kupayı alması halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edebilecek.

HANGİ TAKIMLAR AVRUPA'YA GİDECEK?

2026-2027 sezonunda Türkiye, UEFA organizasyonlarında toplam 5 takımla temsil edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve UEFA Konferans Ligi'nde 1 Türk takımı yer alacak.

Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takım, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt lig aşamasından katılacak, ligi ikinci sırada bitiren ekip ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan, Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.

Süper Lig dördüncüsü ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan takım aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan, lig dördüncüsü ise UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayan takım ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.

Türkiye Kupası'nı kazanan ekip ligi üçüncü sırada bitirirse, lig dördüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayan takım ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak. Şayet Türkiye Kupası'nı kazanan takım Süper Lig'i dördüncü tamamlarsa, ligi üçüncü sırada bitiren ekip UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan, ligi beşinci bitiren ekip de UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

