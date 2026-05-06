UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı yaklaşırken gözler bu kez Almanya’ya çevrildi. Avrupa futbolunun iki güçlü ekibi Bayern Münih ile Paris Saint-Germain, finale yükselmek için Allianz Arena’da karşı karşıya gelecek. ''Bayern Münih- PSG canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?'' merak edilirken dev rövanş mücadelesinin ardından Arsenal’in finaldeki rakibi netlik kazanacak.

İlk karşılaşmada futbolseverlerin büyük heyecana tanıklık ettiği eşleşmede Paris Saint-Germain sahasında Bayern Münih’i 5-4 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj elde etmişti. Şimdi ise gözler Almanya’da oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki, Bayern Münih- PSG canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

Bayern Münih- PSG canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenalin rakibi belli olacak!

BAYERN MÜNİH- PSG CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Bayern Münih- PSG canlı yayını TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

Dev karşılaşma aynı zamanda TRT’nin dijital platformları üzerinden de izlenebilecek.

İlk maçta Paris Saint-Germain’in sahasında Bayern Münih’i 5-4 mağlup etmesinin ardından rövanş mücadelesinde heyecan arttı. Allianz Arena’da oynanacak karşılaşmanın ardından Arsenal’in finaldeki rakibi belli olacak.

BAYERN MÜNİH- PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih ile Paris Saint-Germain UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı bu akşam oynanacak. Almanya’daki Allianz Arena’da yapılacak mücadele saat 22.00’de başlayacak.

İlk karşılaşmadan avantajlı ayrılan Paris Saint-Germain’e final için beraberlik yeterli olacak. Bayern Münih’in tek farklı galibiyet alması durumunda karşılaşma uzatmaya gidecek.

BAYERN MÜNİH- PSG MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre Bayern Münih - Paris Saint-Germain karşılaşmasını Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro yönetecek.



BAYERN MÜNİH- PSG MUHTEMEL 11

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane

Paris Saint-Germain: Safonov, Mayulu, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Zaïre-Emery, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs tarihinde saat 19.00'da oynanacak.

Finalde yer alacak ilk takım Arsenal oldu. İngiliz temsilcisi, yarı finalde Atletico Madrid’i eleyerek adını finale yazdırdı. Arsenal’in rakibi ise Bayern Münih - Paris Saint-Germain eşleşmesinin ardından bu akşam belli olacak.

