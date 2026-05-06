Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde futbolseverleri uzun süre ekran başında tutan mücadelede Beşiktaş ile Konyaspor kozlarını paylaştı. ''Beşiktaş kupadan elendi mi? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?'' sorusu gündeme gelirken kupada gözler finale çevrildi.

Tüpraş Stadı’nda oynanan karşılaşmada tempo son dakikaya kadar düşmezken Beşiktaş-Konyaspor arasındaki büyük mücadelenin sonucu Ziraat Türkiye Kupası'nda finalistlerden birini belirledi. Peki, Beşiktaş kupadan elendi mi? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş kupadan elendi mi? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Konyaspor maç özeti

BEŞİKTAŞ KUPADAN ELENDİ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Konyaspor’u konuk eden Beşiktaş uzatma dakikalarında yediği golle kupaya veda etti. Tüpraş Stadı’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip 90+8’inci dakikada Enis Bardhi’nin penaltıdan kaydettiği golle sahadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş kupadan elendi mi? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Konyaspor maç özeti

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması Konyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın tek golünü Enis Bardhi kaydetti.

Beşiktaş kupadan elendi mi? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Konyaspor maç özeti

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

İlk Yarı

6. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

36. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan TouToure'ninak köşeye yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

43. dakikada Konyaspor savunmasından seken topu ceza sahası hafif sağ çaprazından tamamlamak isteyen Oh'un şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

Beşiktaş kupadan elendi mi? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Konyaspor maç özeti

İkinci Yarı

65. dakikada Olaitan'ın pasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

80.⁠ ⁠dakikada soldan gelişen Konyaspor atağında, Berkan Kutlu'nun ceza sahası içine çıkardığı pasa gelişine vuran Bardhi'nin şutunda, top az farkla dışarı gitti.

81.⁠ ⁠dakikada ceza sahası sağ çaprazından Olaitan'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kornere çıktı.

90+5. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta Olaigbe, soldan hızla ceza sahasına girdiği anda Olaitan'la mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 90+8'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Bardhi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Konyaspor, maçı 1-0 kazanarak finale çıktı.

Beşiktaş kupadan elendi mi? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Konyaspor maç özeti

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacağı açıklandı. Dev final saat 20.45’te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan planlamaya göre final müsabakası Antalya’da bulunan Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleştirilecek. Finalde TÜMOSAN Konyaspor’un rakibi ise Gençlerbirliği - Trabzonspor eşleşmesinin galibi olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası