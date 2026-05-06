İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Beykoz, Sarıyer, Kadıköy ve Üsküdar bağlantılı birçok hat, ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada seferlerin yapılamayacağı hatlar şu şekilde:

Beykoz-Sarıyer,

Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu,

Küçüksu-İstinye,

Rumeli Kavağı-Eminönü,

Çubuklu-İstinye,

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer,

Kadıköy-Sarıyer,

Anadolu Kavağı-Üsküdar

Söz konusu hatlarda seferlerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası