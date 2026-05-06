En çok satılan elektrikli otomobiller hangileri? Togg zirveyi bırakmıyor!
2026 yılında Türkiye’de en çok tercih edilen elektrikli otomobiller belli oldu. İşte Nisan ayının Türkiye’de en çok satış yapan elektrikli marka ve modelleri...
- Nisan ayında 16 bin 472 adet elektrikli otomobil satıldı ve bu rakamla satışlar %22,6 arttı.
- Ocak-Nisan döneminde toplam 54 bin 892 adet elektrikli otomobil satıldı.
- Nisan ayında elektrikli otomobillerin pazar payı %20,50 olarak gerçekleşti.
- Nisan ayında en çok elektrikli otomobil satan marka Togg olurken, ilk dört ayda da Togg ilk sırada yer aldı.
- Model bazında Nisan ayında en çok Togg T10X satıldı, ocak-nisan döneminde de Togg'un iki modeli listenin başında yer aldı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Nisan ayında 16 bin 472 adet elektrikli otomobil satılırken, Ocak-Nisan döneminde toplam sayı 54 bin 892 adet oldu.
Nisan ayında elektrikli otomobil satışları yüzde 22,6 artış gösterdi.
Tamamen elektrikli otomobillerin Nisan ayında Pazar payı ise yüzde 20,50 oldu.
EN ÇOK ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATAN MARKALAR
Nisan ayında en çok elektrikli otomobil satan markaların zirvesinde iki modeliyle Togg yer aldı. Yılın ilk dört ayında da yine Togg ilk sırada yer aldı.
|MODEL
|NİSAN
|OCAK-NİSAN
|1. TOGG
3.821 adet
13.240 adet
|2. BYD
438 adet
6.538 adet
|3. KGM
1.604 adet
4.812 adet
|4. MINI
1.310 adet
4.228 adet
|5. CITROEN
1.437 adet
3.717 adet
|6. VOLVO
1.222 adet
3.467 adet
|7. OPEL
1.283 adet
3.124 adet
|8. TESLA
880 adet
3.025 adet
|9. MERCEDES
859 adet
2.040 adet
|10. HYUNDAI
647 adet
1.951 adet
EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
Satışlara model bazında baktığımızda Nisan ayında Togg’un SUV modeli zirveye yerleşti. KG Mobility Torres ikinci sırada ve Togg T10F üçüncü sırada onları takip ediyor. Ocak-Nisan döneminde ise Togg iki modeliyle zirvede. İşte Türkiye’nin tercih ettiği elektrikli modeller…
|MODEL
|NİSAN
|OCAK-NİSAN
|1. TOGG T10X
2.278 adet
7.238 adet
|2. KGM TORRES
1.604 adet
4.812 adet
|3. TOGG T10F
1.543 adet
6.002 adet
|4. MINI COUNTRYMAN
1.310 adet
4.228 adet
|5. OPEL FRONTERA
1.084 adet
2.715 adet
|6. VOLVO EX30
948 adet
2.227 adet
|7. TESLA MODEL Y
880 adet
3.025 adet
|8. CİTROEN C3
736 adet
1.723 adet
|9. CİTROEN C3 AİRCROSS
596 adet
1.701 adet
|10. KİA EV3
594 adet
868 adet