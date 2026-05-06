İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump’ın Çin ziyareti öncesinde Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Görüşmede konuşan Arakçi, İran’ın yalnızca “adil ve kapsamlı” bir anlaşmayı kabul edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın "Hürmüz’de ilerleme sağladık" diyerek Özgürlük Projesi’ni askıya almasının ardından gözlerin çevrildiği Pekin’den yeni açıklamalar geldi.

İRAN VE ÇİN ABD'Yİ SUÇLADI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump’ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Çin ziyareti öncesinde Pekin’i ziyaret etti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya gelen Arakçi, bölgedeki gerilimi masaya yatırdı. Görüşmenin ardından İran basınına konuşan Wang Yi, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşı "yasadışı" olarak gördüklerini söyledi.

Çinli Bakan, bölgenin kritik bir dönemden geçtiğini belirterek gerginliği azaltmak için her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarına dikkat çekti.

SAVAŞIN BAŞLAMASINDAN BU YANA İLK YÜZ YÜZE TEMAS

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Pekin ziyareti, ABD ile İran arasındaki savaşın 28 Şubat’ta patlak vermesinden bu yana Tahran’ın en yakın müttefiki olan Çin’e gerçekleştirdiği ilk yüz yüze ziyaret olması bakımından tarihi bir önem taşıyor. Savaşın başladığı günden bu yana Çinli mevkidaşı Wang Yi ile en az üç kez telefon diplomasisi yürüten Arakçi, kriz yönetimini doğrudan temasla bir üst seviyeye taşıdı.

Trump’ın 14-15 Mayıs tarihlerindeki Çin ziyareti öncesine denk gelen kritik randevuda, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin çözümü için diplomasi masası kuruldu.

"SADECE ADİL VE KAPSAMLI BİR ANLAŞMA MASADA"

Trump’ın sosyal medya üzerinden duyurduğu "İran’la büyük ilerleme kaydettik" mesajına Tahran’ın cevabı Pekin üzerinden geldi. İran’ın kırmızı çizgilerini hatırlatan Arakçi, "İran, sadece halkımızın meşru haklarını koruyan adil ve kapsamlı bir anlaşmayı kabul edecek" dedi. Trump’ın "abluka yürürlükte kalacak" sözlerine karşılık Arakçi, müzakerelerde haklarını korumak için her türlü adımı atacaklarına vurgu yaptı.

ÇİN: TAM ATEŞKES ŞART VE KAÇINILMAZ

Çin Dışişleri Bakanı da görüşme sırasında iki taraf arasında "doğrudan görüşmelerin" gerekli olduğuna değindi. Çözüm için tam ateşkesin şart olduğunu ifade etti.

ÖZGÜRLÜK PROJESİ ASKIYA ALINMIŞTI: ŞİMDİ NE OLACAK?

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs itibarıyla Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan 87 ülkeden yaklaşık 23 bin sivili kurtarmak amacıyla "Özgürlük Projesi"ni başlattığını duyurmuştu. Ancak Pakistan ve diğer ülkelerin arabuluculuk talebi üzerine Trump, "nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiği" gerekçesiyle operasyonu kısa süreliğine durdurduğunu açıklamıştı.

Abluka gölgesinde ABD ordusu müdahale etmeye çalışan bazı İran gemilerini batırdığını iddia ederken, BAE’deki petrol rafinerileri füze saldırılarıyla sarsılıyor.

Tahran saldırılarla bağlantısını reddetse de, bölgede giderek derinleşen “ne barış ne savaş” atmosferi küresel enerji piyasaları ve ticaret rotalarına ilişkin endişeleri artırıyor.

HÜRMÜZ’DE PETROL VE GÜBRE KRİZİ: RESESYON KAPIDA

Dünya petrol ve gaz arzının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması, küresel piyasalarda yakıt ve gübre fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden oldu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Pekin’e yaptığı "İran’a baskı yapın" çağrısına karşılık, Pekin yönetimi Çinli şirketlere ABD yaptırımlarına uymama talimatı vermişti.

