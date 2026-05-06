Ocak-nisan döneminde otomobil satışları %-5,93 ivme kaybı yaşadı. Hafif ticari araç satışları ise daralan toplam pazarda %8,83 gibi bir artışa imza attı. Hızla gelişen lojistik sektöründeki ihtiyaçlar, daha hızlı yıpranma-yenileme döngüsü ve binek modellere göre fiyat avantajı, ‘ticari’ satışlarını yükselterek otomotiv sektörüne doping oldu. İlk 4 ayda en çok hangi ticari araçlar satıldı? Hangi modeller kıyasıya rekabette? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda sıkı finansman şartları ve Orta Doğu’daki riskler, otomotiv sektöründe de etkisini gösterdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği nisan ayı verilerini açıkladı. Böylece otomotiv satışlarında ilk 4 aylık karne de belli oldu.

YÜKÜ HAFİF TİCARİ TAŞIDI

Açıklanan rakamlara göre Türkiye’de;

- Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları Ocak-Nisan döneminde 369 bin 696 adet oldu ve %-3,13 daralma gösterdi.

-Sadece otomobil satışları bu dönemde %-5,93 ivme kaybı yaşadı ve 290 bin 870 adede geriledi.

-Hafif ticari araç satışları ise 78 bin 826 adede ulaştı ve daralan toplam pazarda %8,83 gibi bir artışa imza attı.

Otomotivde yükü ‘hafif ticari’ taşıdı! 2 modelde kıyasıya rekabet

SON 7 YILIN EN İYİ ‘İKİNCİ’ DÖNEMİ

Hafif ticari araç satışlarında son 7 yılda gözlemlenen “ilk 4 aylık performanslara” bakıldığında;

-En düşük satış rakamı, pandeminin de etkili olduğu 2020 yılında, 29 bin 405 adet ile gerçekleşti.

-En yüksek satış rakamına ise 80 bin 831 adet satışla 2023 yılında ulaşıldı.

-2026 yılının ilk 4 aylık performansı, aynı zamanda son 7 yılın da en yüksek ikinci periyodu olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK SATAN MODELLER

Ocak-Nisan 2026 döneminde en çok satan hafif ticari araç modelleri ise şöyle sıralandı:

Sıra Model Satış Adedi 1 Fiat Doblo Combi 8.435 2 Ford Tourneo Courier 8.046 3 Citroen Berlingo 5.391 4 Peugeot Rifter 4.534 5 Ford Transit Kamyonet 4.358 6 Opel Combo 4.333 7 Volkswagen Caddy 3.567 8 Ford Transit Van 2.969 9 Fiat Scudo 2.690 10 Renault Kangoo 2.179

Doblo Combi ve Tourneo Courier, satışlarda 8 bin bandını aşarak diğer rakipleri ile arayı açtı. Her iki model de pazarda kıyasıya rekabete girmiş gibi gözüküyor.

‘TİCARİ’ NEDEN YÜKSELİŞTE

Otomotiv sektörünün temsilcileri ticari araçların piyasada daha aktif olduğunu ve daha hızlı yıprandığını belirterek “Bu sebeple araç yenileme ihtiyacı daha yüksek olabiliyor. Öte yanda ticari araç satışlarındaki artış, piyasada ekonomik aktivitenin de iyi olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Son yıllarda gelişen e-ticaretle birlikte kargo sektöründeki büyüme de ticari araç satışlarını destekliyor. Öte yandan ticari araçlar binek modellere göre fiyat avantajı da sunuyor” görüşünü dile getiriyor.

