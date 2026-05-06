Millî Eğitim Bakanlığı, 2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz’u yayımladı. Kılavuz ardından başöğretmenlik ve uzman öğretmen eğitim başvuru takvimi merak ediliyor. Peki, başöğretmenlik ve uzman öğretmen başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu'nu yayımladı. Uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular 7–15 Mayıs 2026 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak, ek başvurular ise 15–19 Haziran 2026’da yapılacak.

Eğitimler 8 Mayıs–14 Ağustos 2026 tarihleri arasında OBA sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Öğretmenlik kariyer basamakları kılavuzu yayımlandı! Başöğretmenlik ve uzman öğretmen başvurusu ne zaman?

UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI

Uzman Öğretmen ünvanı için başvuruda bulunanlar, Millî Eğitim Akademisi tarafından eğitim kurumlarının tür/kademe ve öğretmenlik alanlarına özgü hazırlanan ve Bakanlığımız mesleki gelişim programları havuzunda yer alan 3.03.01.02.008 kodlu uzman öğretmenlik eğitim programını (uzaktan eğitim) tamamlayacaktır.

BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI

Başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunanlar, Millî Eğitim Akademisi tarafından eğitim kurumlarının tür/kademe ve öğretmenlik alanlarına özgü hazırlanan ve Bakanlığımız mesleki gelişim programları havuzunda yer alan 3.03.01.02.009 kodlu başöğretmenlik eğitim programını (uzaktan eğitim) tamamlayacaktır.

Haberle İlgili Daha Fazlası