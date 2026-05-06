Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye olarak verilen Pazırık halısının tarihi geçmişi, dikkat çekti. Yapımı 6 ay süren halı, hereke ipek dokuma tekniğiyle 60'a 60 santimetre ölçülerinde hazırlandı. Tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan Türk motifleriyle dokunan halı, Hun Türklerine ait kültürel bir mirası da simgeliyor. Halıda toplamda 360 bin ilmek var.

ERDOĞAN'A TAKDİM EDİLDİ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerçekleştirilen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilen halının hikayesi hem şaşırttı hem de verilen emeği yeniden hatırlattı.

ÜRETİMİ 6 AY SÜRDÜ Tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan Türk motifleriyle bezenen, ipekten yapılan halının yapımı 6 ay sürdü. Aslına sadık kalınarak yeniden dokunan halı Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde hereke ipek dokuma tekniğiyle 60'a 60 santimetre ölçülerinde hazırlandı.

KÜLTÜREL BİR MİRAS Orijinali yünden dokunan halı, Türkistan'da Altay Dağları eteklerindeki Pazırık kurganlarında bulunan Hun Türklerine ait önemli kültürel bir miras niteliği taşıyor.

BİTKİSEL MOTİFLERİ VAR Hayvan figürleri, insan tasvirleri, bitkisel bezemeler ve geometrik motiflerle zenginleştirilen halının merkezinde yer alan 24 kare kompozisyon içerisinde stilize bitkisel motifler yer alıyor.

“ATA YADİGARI” Halıyı şekillendiren 26 yıllık usta öğretici Fehmiye Bozkurt, şöyle konuştu: İpekten ipliklerle tezgahta üretilen halıda 360 bin ilmek var. Bu kültürel mirası zevkle ve gururla ilmek ilmek işledik. O yılarda desen, teknoloji yok. İnsanların bu desenleri görerek işlemiş olması hayret içinde bırakıyor. Biz de ata yadigarı bu eseri gelecekte taşımanın sorumluluğunu taşıyoruz.

“MUTLULUK DUYUYORUZ” Bozkurt, ağırlıklı olarak kırmızı ve su yeşili renginin kullanıldığı halıdaki 2 bin 500 yıllık desenlere hayran kaldıklarını anlattı. Amasya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Niyazi Şişik ise “Kültürümüze ait bu ürünün Cumhurbaşkanımıza takdim edilmesinden çok büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

