Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hayata geçirilen “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi genç çiftlere yönelik sağlanacak çeyiz desteği için başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler şimdi sonuç ekranına çevrildi. Destekten yararlanmak isteyen binlerce kişi, “Diyanet 500 bin TL destek başvurusu açıklandı mı?” ve “İki İnsan Bir Hayat Projesi sonuçları ne zaman erişime açılacak?” sorularına cevap arıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın yürüttüğü proje kapsamında belirlenen şartları sağlayan çiftlere toplam 500 bin TL tutarında çeyiz desteği verilmesi planlanıyor. Proje, özellikle maddi zorluk yaşayan ve ilk kez evlilik hazırlığı yapan gençlere katkı sağlamayı amaçlıyor. Peki, Diyanet 500 bin tl destek başvurusu ne zaman açıklanacak? İşte, İki İnsan Bir Hayat Projesi sonuç sorgulama ekranı...

DİYANET 500 BİN TL DESTEK BAŞVURUSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında yapılan çeyiz yardımı başvurularında sonuç takvimi belli oldu. Vakıf tarafından paylaşılan bilgilere göre başvuru sonuçlarının 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi planlanıyor.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçilirken, destekten yararlanmak isteyen adaylar sonuç ekranının erişime açılmasını beklemeye başladı. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi ve ilk kez evlenecek çiftlere maddi destek sağlanması hedefleniyor.

İKİ İNSAN BİR HAYAT PROJESİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Başvuru sonuçlarının Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sistemi üzerinden duyurulacağı belirtildi. Başvuru yapan adaylar, proje için oluşturulan başvuru ekranına giriş yaparak sonuç bilgilerine ulaşabilecek.

Ayrıca sonuçlarla ilgili duyuruların vakfın resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor. Başvuru sürecinde sisteme yüklenen belgeler ve başvuru şartlarının uygunluğu değerlendirme aşamasında dikkate alınacak.

500 BİN TL DESTEK KİMLERE VERİLECEK?

“İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında sağlanacak toplam çeyiz desteği tutarı 500 bin TL olarak açıklandı. Başvurusu kabul edilen çiftler öncelikle çevrim içi olarak düzenlenecek “Evlilik Okulu” seminerlerine katılacak.

Seminer sürecini tamamlayan ve resmi nikahlarını 1 Haziran ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında müftülükte gerçekleştiren çiftlere destek ödemesi yapılacak.

Başvuru Şartları

· 18-35 yaş aralığında olmak,

· İhtiyaç sahibi olmak,

· Aylık toplam hane gelirinin iki net asgari ücret tutarını aşmaması,

· İlk kez evlenecek olmak,

· T.C. vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

· Proje kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek Evlilik Okulu Seminerlerine düzenli katılım sağlayacağına dair taahhütte bulunmak,

· 1 Haziran – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmî nikâhını müftülükte kıydıracak olmak. (Bu şart, yalnızca başvurusu kabul edilen çiftler için geçerlidir.)

*Başvuruların değerlendirilmesinde yetim veya öksüz olan adaylara öncelik tanınacak.

