İZSU tarafından paylaşılan güncel su kesintisi listesiyle birlikte İzmir’in birçok ilçesinde planlı ve arıza kaynaklı kesintiler yaşanacağı duyuruldu. Elektrik arızaları, ana boru çalışmaları ve şebeke yenileme işlemleri nedeniyle vatandaşlar su kesintilerinin biteceği saatleri araştırmaya başladı.

6 Mayıs 2026 Çarşamba günü İzmir genelinde birçok ilçede su kesintisi uygulanıyor. İZSU’nun yayımladığı güncel bilgilere göre Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Menemen, Konak, Çiğli ve Tire başta olmak üzere farklı bölgelerde elektrik arızası, ana boru patlağı ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor.

İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Bayraklı - Cengizhan - 10:25 / 17:00

Bornova - Egemenlik, Gürpınar, Kemalpaşa - 10:00 / 13:00

Buca - Şirinkapı - 11:00 / 12:04

Dikili - Çandarlı - 10:40 / 12:40

Güzelbahçe - Yelki - 10:40 / 13:40

Karşıyaka - Cumhuriyet, İnönü - 09:00 / 14:00

Kemalpaşa - Halilbeyli - 10:17 / 12:17

Kınık - Fatih, Türkcedit - 09:00 / 11:00

Kiraz - Ceritler - 08:30 / 11:30

Konak - Ege, Umurbey - 11:50 / 14:50

Konak - Ferahlı, Mehmet Akif, Saygı, Ulubatlı, Yavuz Selim - 09:06 / 17:06

Menderes - Değirmendere - 10:59 / 13:00

Menemen - 9 Eylül - 10:47 / 15:47

Menemen - Atatürk, Atatürk Plastik OSB, Çavuş, Esatpaşa, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, Kazımpaşa, Kesik, Villakent, 85. Yıl Cumhuriyet - 09:06 / 11:36

Tire - Atatürk, Hürriyet - 09:00 / 15:00

Torbalı - Bahçelievler, Yazıbaşı - 09:02 / 12:02

Urla - Torasan - 12:20 / 15:00

Çiğli - Ahmet Taner Kışlalı, Atatürk, Evka-2, Evka-6 - 09:00 / 14:00

Ödemiş - Süleyman Demirel - 11:00 / 14:00

Ödemiş - İlkkurşun - 11:00 / 13:00

Ödemiş - Konaklı - 10:30 / 12:30

6 MAYIS İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Vatandaşların güncel kesinti bilgilerini İZSU’nun resmi internet sitesi ve mobil hizmet kanalları üzerinden takip etmeleri öneriliyor. Ayrıca bakım çalışmalarının tamamlanma süresine göre saatlerde değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.

