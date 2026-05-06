Axios’un Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı özel habere göre, ABD ve İran 28 Şubat’tan bu yana süren savaşı bitirecek "tek sayfalık" bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya çok yakın.

Axios’un haberine göre, Beyaz Saray ve İranlı yetkililer, savaşı sona erdirecek ve nükleer müzakerelerin çerçevesini çizecek 14 maddelik bir Mutabakat Zaptı (MOU) üzerinde uzlaşmak üzere.

ABD’li üst düzey yetkililer, tarafların savaşın başlangıcından bu yana barışa hiç bu kadar yakın olmadığını açıkladı.

WİTKOFF VE KUSHNER DEVREDE

Perde arkasında yürütülen gizli diplomasinin başrolünde Trump’ın özel elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner bulunuyor. Müzakere edilen metin, bölgedeki savaşın resmen sona erdiğini ilan ederken, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve yaptırımların kaldırılması için 30 günlük "kritik bir müzakere dönemi" başlatıyor. Eğer anlaşma imzalanırsa, müzakerelerin İslamabad veya Cenevre'de devam etmesi bekleniyor.

İRAN'DAN TAVİZ: NÜKLEER MALZEME ABD'YE Mİ GİDİYOR?

Anlaşmanın en çarpıcı maddesi ise İran’ın bugüne kadar "kırmızı çizgim" dediği nükleer stoklarla ilgili. İddiaya göre İran, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmayı kabul etti. Masadaki en güçlü seçenek ise bu tehlikeli malzemenin doğrudan ABD’ye nakledilmesi. Ayrıca nükleer zenginleştirme faaliyetlerine 12 ile 15 yıl arasında bir "moratoryum" (duraklatma) getirilmesi planlanıyor.

MİLYARLARCA DOLAR SERBEST KALACAK, ABLUKA KALKACAK

Mutabakatın hayata geçmesi durumunda, ABD dünya genelinde dondurulmuş olan milyarlarca dolarlık İran fonunu kademeli olarak serbest bırakacak. Buna karşılık İran, Hürmüz Boğazı’ndaki korsanlık faaliyetlerine ve gemi kısıtlamalarına son verecek. ABD deniz ablukası da 30 günlük süre zarfında kademeli olarak gevşetilecek.

