Fenerbahçe’de seçim gündemi resmen başladı. Sarı-lacivertli kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınırken, eski başkan Aziz Yıldırım’dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Futbolseverler ise ''Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, Aziz Yıldırım aday mı?'' sorularını gündeme yeniden taşıdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, Aziz Yıldırım aday mı merak edilirken uzun yıllar Fenerbahçe’de başkanlık görevini yürüten Yıldırım, yapılacak seçimde aday olacağını duyurdu. Açıklamanın ardından gözler seçim tarihine ve başkanlık yarışında yer alacak isimlere çevrildi.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Kararı kulüp başkanı Sadettin Saran duyurdu.

Yapılan açıklamada, sezon boyunca bazı kararların takımın şampiyonluk yarışına zarar vermemesi amacıyla ertelendiği belirtilirken, gelinen noktada seçim sürecinin daha fazla geciktirilmeyeceği ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM ADAY MI?

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Yazılı açıklama yayımlayan Yıldırım, Fenerbahçe’nin geleceğine ilişkin kaygılar taşıdığı için yeniden sorumluluk alma kararı verdiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada Yıldırım; "Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe’min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe’de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse, kimse Fenerbahçe’nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım." ifadelerini kullandı.

Yaşantısının önemli bir kısmını Fenerbahçe'ye adadığını belirten Yıldırım, "Arkadaşlarımla birlikte görev aldığımız dönemde, Fenerbahçe Spor Kulübünde önemli reformları hayata geçirdik. Yaptığımız tesisler ve kurduğumuz şirketlerle, 3 Temmuz öncesi dönemde sürdürülebilir sportif başarıyı güçlü bir mali yapıyla desteklemeyi başardık. 2024 yılında, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, o dönem Fenerbahçe’yi daha iyi yönetebilmek adına Fenerbahçe başkanlığına aday oldum. 2025 yılında ise 'Gençler görevi devir almalı' söylemiyle, yeni isimlerin önünü açmaya çalıştım. Fenerbahçe’nin gündeminde seçim ve Fenerbahçelilerin gönlünde şampiyonluk özlemi olan bugünlerde; ekonomik ve sportif anlamda kritik bir eşikten geçmekteyiz." görüşlerine yer verdi.

