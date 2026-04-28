2026 Dünya Kupası öncesinde turnuva formatında değişiklik söz konusu! FIFA'dan Dünya Kupası'na yeni sarı kart kuralı geleceğine dair iddialar gündeme gelirken sarı kart affı için düzenleme futbolseverlerin radarına girdi.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, ilk kez 48 takımın katılımıyla oynanacak. Turnuva formatına eklenen yeni eleme turu, maç sayısını artırırken oyuncuların kart görme riskini de yükseltmiş oldu. Risk nedeniyle de mevcut disiplin uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi söz konusu. İşte, FIFA'dan Dünya Kupası'na yeni sarı kart kuralı...

FIFAdan Dünya Kupasına yeni sarı kart kuralı! Cezalar nasıl olacak?

SARI KARTLAR İKİ KEZ SİLİNECEK

Şu anki sistemde bir oyuncu turnuvanın ilerleyen aşamalarına kadar gördüğü sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşebiliyor. Önerilen yeni düzenlemede risk iki ayrı “temizlenme” aşamasıyla azaltılacak.

İlk sıfırlama grup maçlarının tamamlanmasının ardından uygulanacak. İkinci aşama ise çeyrek finaller sonrasında devreye girecek. Bu sayede oyuncuların yarı final gibi kritik mücadelelerde cezalı duruma düşmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

CEZA SİSTEMİ NASIL DEĞİŞECEK?

Normalde bir oyuncu, çeyrek finale gelmeden önce oynanan 5 maçta 2 sarı kart görürse cezalı duruma düşüyor. Yeni düzenleme hayata geçerse durum değişecek.

Yeni sisteme göre sarı kartlar belirli aşamalarda silinecek. Bu nedenle bir oyuncunun ceza alması için ya grup aşamasındaki 3 maçın 2’sinde ya da eleme turlarındaki maçların (son 32, son 16 ve çeyrek final) 2’sinde sarı kart görmesi gerekecek.

KARAR FIFA KONSEYİ’NDE NETLEŞECEK

FIFA’nın yapılması beklenen değişiklikle ulaşmak istediği temel hedef, önemli maçlarda yıldız oyuncuların cezalı duruma düşmesini en aza indirmek. Artan maç sayısı nedeniyle eski sistemin daha fazla oyuncunun turnuvanın kritik anlarında forma giyememesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

Söz konusu düzenlemenin, FIFA Konseyi’nin Kanada’nın Vancouver kentinde gerçekleştireceği toplantıda ele alınması bekleniyor. Onay çıkması halinde yeni kural, 2026 Dünya Kupası ile birlikte yürürlüğe girecek.



