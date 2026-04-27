İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sağlık durumu gündeme geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun sakatlığına ilişkin hem kulüpten resmi açıklama yapıldı hem de İtalyan basınında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Şimdi ise ''Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı, Dünya Kupası'nda oynayacak mı?'' soruları futbolseverlerin gündeminde.

Hakan Çalhanoğlu, Inter’in Torino deplasmanında oynadığı ve 2-2 sonuçlanan karşılaşmanın kadrosunda yer almasına rağmen sahaya çıkmamıştı. 32 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon toplamda 30 karşılaşmada 12 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Peki, Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı, Dünya Kupası'nda oynayacak mı?

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKATLANDI MI?

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığına ilişkin kulüpten resmi açıklama geldi. Yapılan kontroller sonucunda tecrübeli oyuncunun sol baldırındaki soleus kasında gerilme tespit edildiği bildirildi.

Sağlık durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği belirtilirken, oyuncunun sahalara dönüş süresiyle ilgili kesin bir tarih paylaşılmadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcunun Dünya Kupası’nda forma giyip giyemeyeceği henüz net değil. İtalyan basınında yer alan iddialarda sezonu kapatabileceği öne sürülürken oyuncunun hedefinin turnuvaya yetişmek olduğu ifade ediliyor.

Kesin durum, tedavi sürecinin ilerleyişine ve yapılacak kontrollerin sonuçlarına göre belli olacak.

DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası’nda Türkiye, grup aşamasında üç karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip ilk maçını 14 Haziran’da Avustralya ile oynayacak. İkinci mücadele 20 Haziran’da Paraguay’a karşı yapılacak. Grup aşamasındaki son karşılaşma ise 26 Haziran’da ABD ile oynanacak.

