Real Madrid, zorlu deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya geliyor. Real Betis-Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler neden yok, sakat mı merak edilirken maça dair detaylar da netlik kazandı. Ayrıca Arda Güler'in sakatlık durumuna ilişkin de Real Madrid'ten açıklama geldi.

Real Madrid, ligde topladığı 73 puanla zirve takibini sürdürüyor. Lider Barcelona’nın hemen arkasında yer alan ekip, deplasmanda kazanarak zirveye oynuyor. Ev sahibi Real Betis ise 49 puanla 5. sırada bulunuyor. Peki, Real Betis-Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler neden yok, sakat mı?

Real Betis-Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler neden yok, sakat mı?

REAL BETİS–REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

LaLiga’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Real Betis–Real Madrid mücadelesi S Sport ve S Sport Plus platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli şekilde ekranlara gelecek.

Real Betis-Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler neden yok, sakat mı?

REAL BETİS–REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya LaLiga’nın 33. haftasında oynanacak Real Betis-Real Madrid maçı 24 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. Zorlu karşılaşma Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Real Betis-Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler neden yok, sakat mı?

REAL BETİS–REAL MADRİD MAÇINDA ARDA GÜLER NEDEN YOK, SAKAT MI?

Real Madrid’den yapılan açıklamaya göre Arda Güler’in sağ arka adalesinde zedelenme tespit edildi. Sakatlık nedeniyle milli futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu nedenle Arda Güler, Real Betis karşılaşmasının kadrosunda yer almıyor.

Real Betis-Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler neden yok, sakat mı?

REAL BETİS–REAL MADRİD MUHTEMEL 11

Real Betis: Valles, Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez, Amrabat, Fornals, Lo Celso, Antony, Hernandez, Ezzalzouli

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, Mendy, Camavinga, Valverde, Bellingham, Pitarch, Mbappe, Vinicius Jr.

