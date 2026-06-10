Temsilciler Meclisi Soruşturma ve Suçlama Komisyonu, seçim sürecine kamu görevlilerinin müdahale ettiği yönündeki iddialar kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun görevinden geçici olarak uzaklaştırılmasına karar verdiği öne sürüldü.

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun seçim sürecine usulsüz müdahale ettiği gerekçesiyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı yönündeki iddialar siyasi krize yol açtı. Temsilciler Meclisi Soruşturma ve Suçlama Komisyonu Başkanı tarafından imzalandığı öne sürülen ve basına sızan bir belgede, Petro'nun 21 Haziran'a kadar görevden uzaklaştırılmasının istendiği belirtildi.

Hükümet ise söz konusu kararın hukuki geçerliliği bulunmadığını savundu.

KRİZİN FİTİLİ "X" PAYLAŞIMLARIYLA ATEŞLENDİ

Soruşturma komisyonu tarafından çarşamba günü kamuoyuna duyurulan gerekçeli kararda, kamu görevlilerinin seçimlere ve siyasi kampanyalara müdahale etmesini kesin bir dille yasaklayan yasal kuralların ihlal edildiği ileri sürüldü. İhtiyati tedbir kararının arkasında, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun 6-9 Haziran tarihleri arasında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir dizi siyasi paylaşım yer alıyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı

Yerel basında paylaşılan komisyon kararında şu ifadeler yer aldı:

"Kolombiya lideri Gustavo Francisco Petro Urrego'nun görevini icrası, bu kararın gerekçesinde belirtilen nedenlerle 21 Haziran 2026 saat 16.00'ya kadar geçici olarak askıya alınmıştır. Bu karara karşı herhangi bir itiraz yolu bulunmamaktadır."

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun görevinden uzaklaştırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı

KOLOMBİYA İÇİŞLERİ BAKANI ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ancak kararın ortaya çıkmasının ardından hükümet kanadından tepkiler yükseldi.

Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, Suçlama Komisyonu'nun Cumhurbaşkanı'nı görevden alma veya görevden uzaklaştırma yetkisi bulunmadığını öne sürdü. Benedetti, yaptığı paylaşımda "Hukuk açısından Suçlama Komisyonu'nun Cumhurbaşkanı'nı görevden alması mümkün değildir çünkü bu bir soruşturma komisyonudur. Böyle bir süreç ancak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nun suçlamada bulunması ve Senato'nun gerekli kararı almasıyla ilerleyebilir. Tek bir komisyon üyesinin iradesiyle Cumhurbaşkanı görevden uzaklaştırılamaz" dedi.

"KARAR HENÜZ TASLAK AŞAMASINDA, BASINA SIZDIRILDI"

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu konulu oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunurken, Bogota'da parlamento koridorları da hareketlendi.

Suçlama Komisyonu üyesi ve Tarihi İttifak milletvekili Alejandro Ocampo, ortada resmiyet kazanmış veya oylanmış bir açığa alma kararı bulunmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Başkan Gustavo Petro aleyhine alınmış resmi herhangi bir karar yok. Görevden alındığı haberi doğru değildir. Bugün ancak bu konuda bir oturum yapılacak, henüz komisyon olarak hiçbir karar almadık. Sekiz gün önce soruşturma açıldığına dair çıkan haberler de, bugünkü haberler gibi tamamen yalandır. Başkan görevine kesintisiz devam ediyor. Bu karar metni Komisyon Sekreterliği'ne bile sunulmadı, yani tartışılması bile henüz gündemde değil. Söz konusu karar, elinde bulunduran kişinin ofisinde veya e-postasında duruyordu ve oradan basına sızdırıldı."

SENATÖR LOZANO ANAYASA SÜRECİNİ AÇIKLADI: ABSÜRT BİR KARAR

Sürece ilişkin anayasal zemini hatırlatan Senatör Angelica Lozano da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, komisyon başkanının tek taraflı imzasının geçersiz olduğuna değindi. Lozano, Kolombiya hukukundaki karmaşık azil sürecine ilişkin şunları sıraladı:

"Anayasa'nın 194. maddesi son derece nettir. Sadece Senato cumhurbaşkanını görevden alabilir veya azledebilir. Suçlama Komisyonu başkanının imzaladığı bu karar tamamen absürttür. Böyle bir tedbirin yürürlüğe girmesi için önce Komisyon tarafından oylanması, ardından Temsilciler Meclisi genel kuruluna gelmesi, oradan 5 avukat senatörden oluşan soruşturma komisyonuna gitmesi ve en nihayetinde hazırlanan karar taslağının Senato genel kurulunun oylamasına sunulması gerekir."

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