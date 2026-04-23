Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in sakatlığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Arda Güler üzerinde yapılan tetkiklerin ardından, oyuncumuzun sağ bacağındaki biseps femoris kasında bir kas yaralanması olduğu tespit edildi." denildi.

Eflatun-beyazlılar, Arda Güler'in sakatlığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Arda Güler üzerinde yapılan tetkiklerin ardından, oyuncumuzun sağ bacağındaki biseps femoris kasında bir kas yaralanması olduğu tespit edildi."

Arda Güler'den kötü haber! Real Madrid sakatlığını açıkladı

KALAN MAÇLARDA FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR

Arda Güler'in La Liga'nın bitimine 6 hafta kala sakatlığından ötürü forma giymesi beklenmiyor. Madrid temsilcisi, halihazırda lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde 2'nci sırada bulunuyor.

50 MAÇTA FORMA GİYDİ

Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 50 maçta takımına 6 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası