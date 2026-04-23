Arda Güler'den kötü haber! Real Madrid sakatlığını açıkladı
Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in sakatlığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Arda Güler üzerinde yapılan tetkiklerin ardından, oyuncumuzun sağ bacağındaki biseps femoris kasında bir kas yaralanması olduğu tespit edildi." denildi.
Spor 51 dk önce
Real Madrid forması giyen Arda Güler'in sağ bacağındaki kas yaralanması nedeniyle sezonun kalan maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Real Madrid forması giyen milli gururumuz Arda Güler'den kötü haber geldi.
Eflatun-beyazlılar, Arda Güler'in sakatlığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Arda Güler üzerinde yapılan tetkiklerin ardından, oyuncumuzun sağ bacağındaki biseps femoris kasında bir kas yaralanması olduğu tespit edildi."
KALAN MAÇLARDA FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR
Arda Güler'in La Liga'nın bitimine 6 hafta kala sakatlığından ötürü forma giymesi beklenmiyor. Madrid temsilcisi, halihazırda lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde 2'nci sırada bulunuyor.
50 MAÇTA FORMA GİYDİ
Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 50 maçta takımına 6 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.
