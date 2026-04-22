"Arda Güler ile sorunu var" denilen Mbappe'den cevap: Peş peşe paylaşımlar
Real Madrid, La Liga'nın 33'üncü haftasında Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Alaves'i 2-1 yendi. Son haftaların formda ismi Arda Güler, 30'unu dakikada Kylian Mbappe'nin golünde asisti yaptı. Sosyal medyada Arda Güler'le arasının bozuk olduğuna dair yorumlar yazılan Mbappe, maç bitiminde Intagram hesabından yaptığı paylaşımla bu iddialara son noktayı koydu.
"KÜÇÜM KARDEŞİM ARDA"
Fransız yıldız, milli oyucumuz ile gol sevinci yaşadığı bir kareye, "Benim küçük kardeşim" mesajını yazdı. Mbappe, birlikte yer aldıkları Arda Güler'in paylaşımını alıntılamayı da ihmal etmedi.
SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR
Mbappe cephesinden art arda gelen hamleler, "Arda Güler'i sevmediği" yönündeki dedikodulara cevap niteliği taşırken; kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.