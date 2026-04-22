Sosyal medyada son dönemde çok konuşulan "Kylian Mbappe ile takım arkadaşı Arda Güler'in arası bozuk" yorumlarına cevap geldi.

Real Madrid, La Liga'nın 33'üncü haftasında Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Alaves'i 2-1 yendi. Son haftaların formda ismi Arda Güler, 30'unu dakikada Kylian Mbappe'nin golünde asisti yaptı. Sosyal medyada Arda Güler'le arasının bozuk olduğuna dair yorumlar yazılan Mbappe, maç bitiminde Intagram hesabından yaptığı paylaşımla bu iddialara son noktayı koydu.

Kylian Mbappe'nin güncel piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösteriliyor.

"KÜÇÜM KARDEŞİM ARDA"

Fransız yıldız, milli oyucumuz ile gol sevinci yaşadığı bir kareye, "Benim küçük kardeşim" mesajını yazdı. Mbappe, birlikte yer aldıkları Arda Güler'in paylaşımını alıntılamayı da ihmal etmedi.

Mbappe'nin ilk Arda Güler paylaşımı

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Mbappe cephesinden art arda gelen hamleler, "Arda Güler'i sevmediği" yönündeki dedikodulara cevap niteliği taşırken; kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Mbappe'nin ikinci Arda Güler paylaşımı

