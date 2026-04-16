Real Madrid, ilk maçta 2-1 yenildiği Bayern Münih'e rövanşta 4-3 mağlup olarak, Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek final aşamasında veda etti. Fransız futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry, Almanya'daki maça 2 gol ve üst düzey performansıyla damga vuran milli futbolcumuz Arda Güler hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu.

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya'da 2-1 mağlup olduğu Bayern Münih'e Allianz Arena'da 4-3 yenildi ve Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Karşılaşmada biri firikikten 2 gol kaydeden Arda Güler, etkileyici performansıyle dünyada ses getirdi.

ARDA'DAN 2 ŞIK GOL Almanya'da henüz 35'inci saniyede kaydettiği golle (Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde atılmış en erken golü) İspanyol devinin tarihine geçen Arda Güler, 29'uncu dakikada attığı frikik golüyle de klasını konuşturdu.

HENRY'DEN ARDA İÇİN ÇARPICI YORUM Futbolculuk kariyerinde Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona ve New York Red Bulls formaları giyen Thierry Henry, 21 yaşındaki milli yıldızın kariyerinde "potansiyel" döneminin sona erdiğini, Arda Güler'in artık dünya futboluna kendini kanıtladığını söyledi.

"HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ DÜNYA KLASINDA" Arda'ya övgüler yağdıran Henry, "Büyük gecelerin olayı budur. Arda Güler sadece oynamıyor; sorumluluk alıyor. İki gol attı ve o frikik... Hiç şüphe yok ki dünya klasındaydı. Bunu Bayern Münih'e karşı, o baskı altında ve o seviyede yapabilmek, size onun karakteri hakkında her şeyi anlatıyor. Saklanmıyor, topu istiyor ve maça hükmediyor. Bir geri dönüş inanç gerektirir ama aynı zamanda o inancı ateşleyecek birine de ihtiyaç duyar... Ve şu an, o kişi Arda Güler" dedi.



"ARDA ARTIK DEVLER ARENASINDA" Sözlerine devam eden 48 yaşındaki Fransız eski futbolcu, "Arda Güler sadece futbol oynamıyor. Sorumluluk alıyor. Genç bir oyuncu bu şekilde öne çıktığında, artık 'potansiyeli' hakkında konuşmazsınız; onun artık devler sahnesine ulaştığı hakkında konuşursunuz. Bence o hak ettiği övgüyü alamıyor, yeterince takdir edilmiyor. O, elit bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

49 MAÇTA 19 GOLE KATKI Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler, Real Madrid'da bu sezon 49 karşılaşmada görev yaparken; sahada kaldığı 3181 dakikada 6 gol ve 13 asistlik müthiş bir performans sergiledi.



Haberle İlgili Daha Fazlası