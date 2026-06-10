İstanbul'da turist bir yolcudan taksimetre açmadan yüksek ücret talep ettiği belirlenen taksiciye ağır yaptırım uygulandı. Sürücüye 140 bin 500 lira ceza kesilirken ehliyetine geçici olarak el konuldu, aracı da trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, Arnavutköy'den aldığı yabancı uyruklu yolcuyu Fatih'e götüren taksi sürücüsünün yolculuk sırasında taksimetreyi çalıştırmadığı ve yolcudan normal ücretin üzerinde para talep ettiği tespit edildi.

İncelemelerde turist yolcudan 4 bin 300 lira istendiği, yolcunun ise bu ücrete itiraz ettiği belirlendi. Kimliği tespit edilen sürücü F.A., kullandığı ticari taksiyle birlikte polis ekiplerince yakalandı.

140 BİN 500 TL PARA CEZASI

Polis merkezine götürülen sürücüye, taksimetre kullanmamak ve emniyet kemeri takmamak gerekçeleriyle toplam 140 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ceza puan sınırını aşması nedeniyle ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Yetkililer, sürücünün kullandığı ticari taksinin trafikten men edildiğini, ticari taksi sürücü kartının iptali için de ilgili kuruma bildirim yapıldığını açıkladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla işlem yapılırken, dosyanın tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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