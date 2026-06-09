Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan NASA astronotu Jessica Meir'in uzaydan kaydettiği kutup ışıkları görenleri hayran bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan ABD'li astronot Jessica Meir, SpaceX Dragon uzay mekiğinden görkemli doğa harikası kutup ışıklarını görüntüledi.

Mest eden görüntüler! NASA astronotu kuzey ışıklarını uzaydan görüntüledi

"DANS EDEREK ALTIMIZDAN GEÇTİ"

Meir, kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Muhteşem kutup ışıklarının hızlandırılmış görüntüsü, son güneş olayının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Daha önce gördüğüm kutup ışıklarının aksine bu ışıklar dans ederek ve kıvrılarak tam altımızdan geçti ve oldukça etkileyici bir gösteri sundu. Bu, duygusal açıdan etkileyici olaya hayran kaldım" ifadelerini kullandı.

Kutup ışıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferiyle etkileşime girmesi sonucu oluşan doğal bir ışık gösterisi olarak biliniyor.

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