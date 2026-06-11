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İstanbul Esenyurt'ta trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışan ve saldırı amacıyla birbirlerini takip ederek kavgaya tutuşan motosiklet ile taksi sürücüsüne toplam 360 bin TL rekor para cezası kesildi. Sosyal medyaya yansıyan cep telefonu görüntülerinin ardından polis ekiplerince tespit edilerek yakalanan iki kural tanımaz sürücünün araçları 60 gün süreyle trafikten men edilirken, ehliyetlerine de geçici olarak el konuldu.

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