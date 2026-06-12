Şanlıurfa'da 3 yıldır kılık değiştirerek saklanan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.B. isimli firari şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, kasten yaralama ve kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan İ.B. isimli şahsı yakalamak için düğmeye bastı.

3 YIL SONRA YAKALANDI

Yapılan çalışmada 3 yıldır kılık değiştirerek saklanan şahıs, icra edilen faaliyet sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

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