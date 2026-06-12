İhlas Haber Ajansı
Kılık değiştirerek saklanıyordu! 3 yıl sonra yakalandı
Şanlıurfa'da 3 yıldır kılık değiştirerek saklanan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.B. isimli firari şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Özetle DinleKılık değiştirerek saklanıyordu! 3 yıl sonra yakal...
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3. Sayfa az önce
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, kasten yaralama ve kasten öldürme suçlarından 27 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ve 3 yıldır kılık değiştirerek saklanan bir şahsı yakaladı.
- Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
- Aranan şahıs İ.B. isimli kişi.
- Şahıs, kasten yaralama ve kasten öldürme suçlarından kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası ile aranıyordu.
- 3 yıldır kılık değiştirerek saklandığı belirtildi.
- Gerçekleştirilen faaliyet sonucu şahıs yakalandı.
- Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.
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Şanlıurfa'da Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, kasten yaralama ve kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan İ.B. isimli şahsı yakalamak için düğmeye bastı.
3 YIL SONRA YAKALANDI
Yapılan çalışmada 3 yıldır kılık değiştirerek saklanan şahıs, icra edilen faaliyet sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.
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