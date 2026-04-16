Allianz Arena'da sergilediği futbol ve attığı 2 golle Bayern Münih-Real Madrid maçının yıldızı olan milli oyuncumuz Arda Güler, 5 rekor birden kırarak, dünyada adından söz ettirmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, 2-1'in rövanşını da kaybetti. Almanya'da sahadan 4-3 mağlup ayrılan La Liga devi, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasına veda etti. Bayern Münih'e 2 müthiş gol atan Arda Güler ise gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Henüz 35'inci saniyede yaklaşık 30 metreden rakip ağları havalandıran Arda Güler, 29'uncu dakikada serbest vuruştan meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

İspanyol ekibinde 3'üncü sezonunu geçiren 21 yaşındaki yetenek, Bayern Münih-Real Madrid karşılaşmasında önemli rekorlara imza attı.

Real Madrid'da bu sezon 49 maya çıkan Arda Güler, 6 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

ARDA'NIN TEK MAÇTA KIRDIĞI 5 REKOR

- Real Madrid tarihinde en erken Şampiyonlar Ligi golü. ((2016 yılında Legia Varşova ağlarını 57'nci saniyede havalandıran Gareth Bale'in rekorunu kırdı)

Gareth Bale, 2013-2022 aasında Real Madrid'in başarısı için mücadele etmişti.

- Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi tarihinde yediği en erken gol.

- Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon atılan en erken gol. (Önceki rekor Bayern Münih formasıyla Roy Makaay'a aitti. Hollandalı futbolcu, 2007'de yine bir Bayern Münih-Real Madrid eşleşmesinde 10'uncu saniyede gol atmıştı.)

- Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid formasıyla serbest vuruştan gol atan en genç oyuncu. (Bu rekor daha önce Mesut Özil'e aitti. Özil, 22 yaş 4 günlükken 2010'da Milan ağlarını serbest vuruş golüyle havalandırmıştı.)

Eski futbolcu Mesut Özil, 2010-2013 arasında Real Madrid forması giymişti.

- Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında serbest vuruştan gol atan en genç (20 yaş, 1 ay, 19 gün) oyuncu. (Juventus efsanesi Alessandro Del Piero'nun rekoru tarih oldu. İtalyan yıldız, 21 yaş ve 132 günlükken, 1996'da Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında frikikten topu filelerle buluşturmuştu.)

